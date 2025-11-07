Especial Frutos Secos: Aliados estratégicos

Productividad, rentabilidad y especialmente calidad, es lo que ofrecen hoy en día los frutos secos. El avellano europeo, las nueces, almendros y el pistacho son opciones viables que permiten una diversificación productiva.

Un verdadero “win-win”. Así podría resumirse hoy el papel que juegan los frutos secos para los productores frutícolas. La creciente tendencia global hacia una alimentación más saludable ha impulsado la demanda por este tipo de productos, y todo indica que seguirá en aumento.

A este escenario favorable se suma que Chile cuenta con condiciones de suelo y clima ideales para producir diversas variedades de frutos secos, con la calidad que exigen los mercados internacionales. De esta manera, ya sea desde la productividad, la calidad o la rentabilidad, cada uno ha aportado su granito de arena a una diversificación productiva.

Así, desde sus propias realidades y considerando sus particularidades geográficas, son cultivos que se han transformado en un complemento estratégico para los productores. ¿En qué contexto se encuentra cada uno y dónde efectivamente pueden prosperar?

EL NEGOCIO RENTABLE DEL AVELLANO

Dentro de los nuts sí hay una alternativa que destaca hoy en día: el avellano europeo, lo que se atribuye a una combinación de factores. Así lo explica Jorge Mohr, director de Nefuen Trading – Grupo Hijuelas, quien destaca en primer lugar las inestabilidades tanto políticas como culturales de países que concentran la oferta, como Turquía. A ello se suman el manejo agronómico con que cuenta Chile, la condición climática adecuada de nuestro país y la poca presencia de plagas. “Todo ello hizo que el promedio productivo en Chile sea más alto de lo normal, a lo que a su vez se suma el componente de calidad y de contra estación, la que es preferida por los supermercados y compradores industriales.

Jorge Mohr

Estas combinaciones hicieron que Chile tuviera un sobreprecio, lo que generó finalmente que hoy sea un negocio tremendamente rentable”, analiza.

Asimismo, es necesario aclarar que dos hechos puntuales también impulsan esta situación en nuestro país. En primer lugar, las heladas que vivió Turquía en abril del presente ejercicio -que afectaron las producciones- y los problemas sanitarios de Europa, relacionados a la plaga Halymorpha halys, cuyo control no está resuelto.

Eso hace que si un productor está recibiendo en la temporada actual entre 3,5 y 4 dólares, la próxima ese valor podría ser entre 4,5 y 5 dólares. “Un productor normal está sacando unos 4.000 kilos por hectárea en Cáscara. Los números hablan solos”, enfatiza Mohr y agrega que es un cultivo en que los principales demandantes son industrias que requieren abastecerse de avellanas de calidad, por lo que el que la produzca va a tener demanda.

En cuanto al futuro inmediato, el experto proyecta que en 2026 se llegará a las 60.000 hectáreas plantadas a nivel local, es decir, unas 200.000 toneladas de avellanas con cáscara. Con ello Chile pasaría a tener entre un 20% y 25% de la oferta mundial.

Con todo este contexto, es necesario preguntarse entonces en qué zonas del país el avellano podría actuar como un complemento en las producciones.

Al hablar de avellano europeo, se hace de un cultivo de clima mediterráneo frío, por lo que se desarrolla de buena manera en zonas como la precordillera de Maule y Chillán. En este sentido, Jorge Mohr aclara que en la zona de Chillán comienza una transacción hacia Biobío, donde se debe contar con una buena cantidad de horas frío para tener un buen resultado.

En base a ello, agrega que en algunas zonas cereceras que se encuentran complicadas podría tratarse de un complemento de estabilidad.

En cualquiera de las zonas donde pueda prosperar el avellano, es necesario considerar que para mantener esta alta demanda y buenos precios no se debe bajar la calidad, y para ello el desafío pasa por la limpieza y secado de la fruta.

“Hoy día el gran comprador es Ferrero en Chile; pero hay muchos que están llegando y cuando los productores y compañías empiezan a exponerse en el mercado y a comercializar la fruta, si no se hacen las cosas bien, no se va a obtener el precio premium que se está buscando. Entonces, limpiarlo, estabilizarlo, procesarlo con alta tecnología y exportarlo en grano, ahí es donde hay una tremenda oportunidad y un desafío de capacidad que hoy día no está hecho en Chile”, comenta.

UNA ALTERNATIVA DE CALIDAD

Después de años de fuerte crecimiento, en la actualidad la industria del nogal atraviesa un proceso de estabilización de la superficie plantada. Incluso, en algunos casos, se ha llegado a la eliminación de huertos de menor productividad o de variedades poco competitivas. A juicio de Juan Esteban Rodríguez, presidente de Chilenut, este panorama responde principalmente a cuatro temporadas con precios bajos, que han limitado nuevas inversiones y desincentivado la renovación.

“Si comparamos con otros orígenes, seguimos una curva similar a California: expansión acelerada hasta 2017-2018, estabilización entre 2020 y 2024, y desde 2024 una leve reducción de superficie. La diferencia es que, en nuestro caso, seguimos siendo reconocidos como el origen de mayor calidad en el mundo, lo que constituye una ventaja estratégica para mantenernos en los mercados más exigentes”, aclara.

Precisamente la calidad se transforma en este caso en el “az bajo la manga”, en la estrategia de diferenciación; pues si bien se conocen los costos y lo que implica producir este cultivo, competir con mercados que producen a bajo costo, es prácticamente imposible.

Juan Esteban Rodríguez

Bajo este contexto, es necesario entonces considerar nuevamente en qué zona geográfica del país se puede garantizar un producto de calidad, de acuerdo a los requerimientos de este frutal. “En la zona central el nogal puede convivir con la uva de mesa o los cerezos, aportando un mix interesante que reparte riesgos frente a la volatilidad de precios. Más al sur, puede complementarse con avellanos, dependiendo de las condiciones de suelo y clima. Técnicamente, el nogal puede ser complemento de cualquier cultivo desde la zona norte hasta la sur. Lo que pasa es que cada zona va a ir privilegiando lo que sea de mayor rentabilidad y hoy día el nogal no lo es. El nogal se planta desde la cuarta hasta la octava región, e incipientemente en la novena. Obviamente que los mejores potenciales productivos están en la quinta, Metropolitana, sexta y séptima, por lo tanto ahí es donde tiene su mejor expresión productiva”, explica.

Hoy en día, el competidor más fuerte es el avellano europeo, lo que se atribuye a su rentabilidad. Sin embargo, agrega, para proyectos que se piensen de mucha superficie, donde la mano de obra sea una complicación y donde se busque mecanizar, ahí es donde el nogal realmente es una gran alternativa.

“La competitividad del nogal no se discute en términos de calidad, sino de rentabilidad. Y ahí es donde debemos trabajar para recuperar estabilidad y seguir consolidándonos en los mercados más exigentes”, concluye Rodríguez.

UN CULTIVO DISRUPTIVO

Con una disrupción en cuanto a técnicas, es como se encuentra por su lado el almendro. “No tener cómo regar, no tener que hacerlo y aun así poder cosechar cada año es un esquema rompedor de lo establecido”, sintetiza Jorge Ovalle, director de Afrusec, quien agrega entonces que más que un complemento, pasa a ser una opción en sí misma.



En el rubro del almendro, hoy existen nuevas herramientas de porta injertos y de genética, que desplazan los problemas de suelo.

“Complemento sería estar al lado de un durazno y sumar almendro. Hoy nuestra industria pasa por mirar un suelo desechado por sus limitaciones y pensar en almendro como medio de hacerlo rentable”, enfatiza.

En ello juega un rol clave la genética, que son variedades nuevas que exigen de plantas procesadoras especializadas y superan problemas de heladas tempranas.Asimismo, se observa que los productores pueden manejar grandes extensiones con bajo nivel de mano de obra.

En cuanto a las zonas donde se desarrolla, Ovalle señala que antiguamente se limitaba a las que contaban con buen drenaje de suelo y con condiciones climáticas libres de heladas en épocas de fines de julio en adelante. Sin embargo, hoy en día el mundo tiene nuevas herramientas de porta injertos y de genética, que desplazan los problemas de suelo. Y es precisamente gracias a este tipo de manejos que zonas que se consideraban no productoras de este cultivo se pudieron transformar. Un ejemplo es Australia, actual líder del rubro con más de 120.000 hectáreas en producción, con desarrollo de porta injertos y variedades comerciales, además de los más nuevos sistemas de alta densidad de plantas por hectárea.

Se puede deducir entonces, que se trata de un cultivo que no necesariamente requiere de riego, y que con la genética adecuada puede tener bajos costos de manejo; por lo que sería rentable.

¿BOOM DEL PISTACHO?

Como se ha mencionado anteriormente, Chile cuenta con las condiciones de suelo y clima para producir distintos frutos secos. El pistacho no es la excepción, y si bien no cuenta con la extensión productiva de otros frutos secos, existe potencial para impulsar esta industria.

Se trata de un cultivo que resiste de mejor manera situaciones de emergencia hídrica, con lo que si bien no produce fruta si se riega al límite, tampoco se muere. Ello difiere de lo que podría ocurrir con los paltos o cítricos, precisamente cultivos que se dan en las mismas zonas geográficas y donde hay suelo disponible. Así lo explica Javier del Río, director ejecutivo y socio de Agrícola Huillinco-entidad que cuenta con 30 hectáreas de Pistacho-, quien señala que se debe pensar en ubicaciones que permitan acumular unos 2.200 grados día y que tengan también 600 horas frío. Entre ellas se encuentran los valles interiores de Atacama y Coquimbo, la precordillera de Valparaíso y Aconcagua, y el interior de Los Andes, San Felipe y O’Higgins. En conclusión, sería todo lo que esté fuera de la influencia costera.



El pistacho es un cultivo que resiste de mejor manera la sequía y que se debe pensar en ubicaciones que permitan acumular unos 2.200 grados día y 600 horas frío.

“Yo creo que Chile tiene superficie en el norte o en la zona más central, que se ha ido secando, y que sería muy buena para producir este cultivo. El desafío pasa por traer más genética. Es muy difícil que alguien que vive solamente de un huerto haga una plantación de pistacho. Primero, porque se demora mucho más que cualquier otro frutal. Entonces, para hacer un huerto productivo y profesional, requieres tener más espaldas. Además, el payback es mucho más largo y si bien la rentabilidad puede ser más alta que otros frutales, en Chile generalmente hay miedo de realizar algo nuevo. Creo que faltan más agricultores grandes que puedan lanzarse con esto porque creo que es una buena oportunidad”, enfatiza.

En este sentido, destaca que se trata de un cultivo que posee una mayor demanda insatisfecha respecto a cualquier otro fruto seco, aunque están aumentando las plantaciones en España y Estados Unidos.

Sin embargo, la ventaja de Chile es que permite hacer contra estación con el hemisferio norte, al igual que Perú, país con el que se compite muy de cerca en arándanos, uva de mesa y cítricos. A modo de ejemplo, del Río cuenta que con la sequía del norte disminuyó la oferta de cítricos tempranos, ventana que tomó el país vecino. Sin embargo, aclara, no podrían realizar pistacho ya que no cuentan con las horas frío ni los días grado.

Cada uno de los nuts vive una realidad distinta. Ya sea desde la rentabilidad o con cambios que les han permitido volver a posicionarse; lo cierto es que hoy en día son productos cuyas demandas continuarán al alza. Se han transformado en opciones viables y que permiten una diversificación a la medida.