Estados Unidos abre convocatoria por US$90 millones para blindar su protección fitosanitaria en berries, uvas y cítricos
Con el propósito de anticiparse a amenazas fitosanitarias emergentes y blindar su agricultura frente a organismos invasores, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) abrió una millonaria convocatoria por un total de US$90 millones para el año fiscal 2027. La iniciativa, orientada a proteger cultivos, viveros, bosques y recursos naturales, será administrada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) en el marco de la Ley de Protección Vegetal.
Distribución de los recursos: US$80 millones para prevención y vigilancia
La mayor parte de los fondos —equivalente a US$80 millones— se canalizará a través del Programa de Manejo de Plagas y Enfermedades Vegetales y Prevención de Desastres (PPDMDPP). Su enfoque principal es potenciar la detección temprana, robustecer los sistemas de vigilancia y optimizar la respuesta rápida ante brotes de plagas que pongan en riesgo la producción agrícola estadounidense.
- Fechas clave: El periodo de postulación estará abierto desde el 27 de julio hasta el 21 de septiembre de 2026.
- Postulantes elegibles: Organismos estatales y federales, naciones tribales, universidades, instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro y representantes de la industria.
- Plataforma de envío: A través del sistema ServiceNow, requiriendo una cuenta de autenticación electrónica.
Seis objetivos estratégicos del programa
Las propuestas presentadas deberán alinearse con las directrices prioritarias fijadas por el APHIS:
- Fortalecer el análisis y la vigilancia fitosanitaria.
- Focalizar inspecciones internas en puntos vulnerables de la cadena de protección.
- Aumentar la capacidad de identificación y adopción de nuevas tecnologías.
- Proteger la producción de viveros.
- Ejecutar planes específicos de educación y difusión.
- Mejorar las capacidades operativas de mitigación y respuesta rápida.
US$10 millones para plantas limpias en berries, uvas y cítricos
Los US$10 millones restantes se asignarán a la Red Nacional de Plantas Limpias (NCPN), un programa de alto impacto para la industria viverística y frutícola que provee material de propagación sano y libre de patógenos.
Esta línea de financiamiento abarca cultivos especializados de alto valor comercial, tales como berries, uvas, cítricos, árboles frutales, lúpulo, camote y rosas. Su propósito es frenar pérdidas económicas provocadas por patógenos transmisibles mediante yemas, plantas o portainjertos.
- Fechas clave para la NCPN: Las postulaciones estarán abiertas desde el 27 de julio hasta el 19 de octubre de 2026, dirigidas a universidades (land-grant y externas), instituciones agrícolas, organismos estatales/federales y ONGs.
La implementación de estos fondos subraya la prioridad que otorga Estados Unidos a la prevención y a las alianzas científicas estratégicas. Mediante la detección temprana y el aseguramiento de material vegetal limpio, el USDA busca resguardar la competitividad de sus cultivos especializados y minimizar los impactos económicos de plagas transfronterizas.
Fuente: Frutas de Chile