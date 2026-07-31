Estados Unidos abre convocatoria por US$90 millones para blindar su protección fitosanitaria en berries, uvas y cítricos

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) lanzó un fondo millonario enfocado en el año fiscal 2027 para financiar proyectos de vigilancia, prevención de plagas y suministro de material de propagación sano para cultivos de alto valor.

Julio 31, 2026

Con el propósito de anticiparse a amenazas fitosanitarias emergentes y blindar su agricultura frente a organismos invasores, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) abrió una millonaria convocatoria por un total de US$90 millones para el año fiscal 2027. La iniciativa, orientada a proteger cultivos, viveros, bosques y recursos naturales, será administrada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) en el marco de la Ley de Protección Vegetal.

Distribución de los recursos: US$80 millones para prevención y vigilancia

La mayor parte de los fondos —equivalente a US$80 millones— se canalizará a través del Programa de Manejo de Plagas y Enfermedades Vegetales y Prevención de Desastres (PPDMDPP). Su enfoque principal es potenciar la detección temprana, robustecer los sistemas de vigilancia y optimizar la respuesta rápida ante brotes de plagas que pongan en riesgo la producción agrícola estadounidense.

Fechas clave: El periodo de postulación estará abierto desde el 27 de julio hasta el 21 de septiembre de 2026.

El periodo de postulación estará abierto desde el 27 de julio hasta el 21 de septiembre de 2026. Postulantes elegibles: Organismos estatales y federales, naciones tribales, universidades, instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro y representantes de la industria.

Organismos estatales y federales, naciones tribales, universidades, instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro y representantes de la industria. Plataforma de envío: A través del sistema ServiceNow, requiriendo una cuenta de autenticación electrónica.

Seis objetivos estratégicos del programa

Las propuestas presentadas deberán alinearse con las directrices prioritarias fijadas por el APHIS:

Fortalecer el análisis y la vigilancia fitosanitaria. Focalizar inspecciones internas en puntos vulnerables de la cadena de protección. Aumentar la capacidad de identificación y adopción de nuevas tecnologías. Proteger la producción de viveros. Ejecutar planes específicos de educación y difusión. Mejorar las capacidades operativas de mitigación y respuesta rápida.

US$10 millones para plantas limpias en berries, uvas y cítricos

Los US$10 millones restantes se asignarán a la Red Nacional de Plantas Limpias (NCPN), un programa de alto impacto para la industria viverística y frutícola que provee material de propagación sano y libre de patógenos.

Esta línea de financiamiento abarca cultivos especializados de alto valor comercial, tales como berries, uvas, cítricos, árboles frutales, lúpulo, camote y rosas. Su propósito es frenar pérdidas económicas provocadas por patógenos transmisibles mediante yemas, plantas o portainjertos.

Fechas clave para la NCPN: Las postulaciones estarán abiertas desde el 27 de julio hasta el 19 de octubre de 2026, dirigidas a universidades (land-grant y externas), instituciones agrícolas, organismos estatales/federales y ONGs.

La implementación de estos fondos subraya la prioridad que otorga Estados Unidos a la prevención y a las alianzas científicas estratégicas. Mediante la detección temprana y el aseguramiento de material vegetal limpio, el USDA busca resguardar la competitividad de sus cultivos especializados y minimizar los impactos económicos de plagas transfronterizas.

Fuente: Frutas de Chile