Estudio de PUCV y Centro Ceres confirma impacto directo de insectos nativos en manzanas y cerezas

Integrar biodiversidad al diseño de los huertos emerge como una herramienta concreta para elevar la competitividad de la fruticultura chilena sin ampliar superficie cultivada.

Febrero 18, 2026

En momentos en que la fruticultura chilena busca fórmulas para mejorar el rendimiento y la calidad en un escenario climático cada vez más exigente, una investigación desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y el Centro Ceres aporta evidencia concreta: conservar el hábitat natural alrededor de los huertos no es solo una decisión ambiental, sino también productiva.

El trabajo, liderado por la Dra. Camila García y publicado en la revista científica Agriculture, Ecosystems & Environment, analizó plantaciones de manzanos y cerezos en la zona central de Chile. Los resultados muestran que los predios rodeados de vegetación nativa presentan incrementos significativos tanto en la cantidad de fruta cuajada como en el peso final de los frutos.

Más allá de la abeja: el rol estratégico de los polinizadores silvestres

Si bien las abejas suelen concentrar la atención en los sistemas productivos, el estudio identificó a otros actores clave en los ecosistemas mediterráneos chilenos. Entre ellos destacan los escarabajos de la familia Melyridae, conocidos popularmente como “pololos chilenos”.

Estos insectos, asociados a remanentes de bosque esclerófilo, cumplen una función eficiente en la transferencia de polen gracias a las vellosidades que cubren su cuerpo. Su presencia aumenta en predios que mantienen cobertura vegetal nativa en los bordes, lo que se traduce en una polinización más activa y homogénea.

Además, los investigadores observaron que los entornos con mayor diversidad vegetal generan microclimas más estables en el huerto, lo que reduce el estrés y favorece parámetros de calidad en la fruta.

El desafío del “efecto borde”

Uno de los fenómenos detectados fue la disminución de la actividad polinizadora a medida que se avanzaba hacia el interior del cuartel. A partir de aproximadamente 70 metros del límite del huerto, la presencia de insectos beneficiosos disminuye notablemente, lo que limita el impacto positivo del hábitat natural circundante.

Frente a este escenario, el equipo propone incorporar criterios de intensificación ecológica dentro del diseño predial. Entre las medidas sugeridas se incluyen:

Establecer franjas florales o núcleos de vegetación nativa distribuidos cada 70 metros.

Integrar especies propias del bosque esclerófilo —como el quillay— que resulten atractivas para insectos polinizadores.

Mantener un mínimo de 35% de hábitat natural en el entorno de huertos de cerezo, e incluso porcentajes mayores en manzano.

Competitividad con base ecológica

El mensaje central del estudio es claro: la conservación de biodiversidad no compite con la producción, sino que puede potenciarla. La presencia de insectos silvestres mejora la cuaja, incide en el calibre y aporta estabilidad al sistema a lo largo del tiempo.

En un contexto marcado por restricciones hídricas, variabilidad climática y mayores exigencias del mercado, integrar la naturaleza y la agricultura aparece como una estrategia concreta para fortalecer la sostenibilidad y la competitividad de la fruticultura chilena.