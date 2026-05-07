Exministro Carlos Mladinic asume como vicepresidente de FIA y apunta a fortalecer la innovación agrícola

Mladinic liderará el nuevo ciclo del Consejo Directivo de la Fundación para la Innovación Agraria, en un contexto marcado por los desafíos de modernización y competitividad del agro chileno.

Mayo 7, 2026

El exministro de Agricultura, Carlos Mladinic, fue nombrado nuevo vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en el marco de la conformación del directorio que encabezará el nuevo período de la institución ligada al Ministerio de Agricultura.

La designación fue abordada durante una reunión sostenida entre el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y el propio Mladinic, quien vuelve a asumir un rol estratégico dentro del sector agrícola chileno, luego de haber encabezado la cartera entre 1996 y 1999.

Innovación y desarrollo para el agro chileno

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron los principales desafíos que enfrenta actualmente la agricultura nacional, especialmente en materia de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico.

En ese contexto, también proyectaron las líneas de trabajo que marcarán la hoja de ruta de FIA para los próximos años, en un escenario en el que la incorporación de nuevas herramientas y soluciones se perfila como un eje clave para el crecimiento del sector.

Mladinic valoró su incorporación al directorio y recordó su vínculo histórico con la institución.

“Me tocó, hace casi 30 años, estar presente en la sesión inaugural de lo que fue la Fundación para la Innovación Agraria. Es un directorio en el que me siento muy grato de participar, porque hay una gran expectativa en que Chile siga siendo un país innovador en el desarrollo de su agricultura”, señaló.

Potencia agroalimentaria

El nuevo vicepresidente de la FIA aseguró que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será identificar oportunidades para fortalecer el posicionamiento de Chile como potencia agroalimentaria.

“Lo que queremos hacer junto al directorio es buscar dónde están las posibilidades que se le abren a la agricultura chilena en innovación, para seguir impulsando el desarrollo del sector y aportar tanto a la economía del país como a la alimentación de las personas”, sostuvo.

La llegada de Mladinic al Consejo Directivo de FIA ocurre en momentos en que el agro chileno enfrenta importantes desafíos asociados al cambio climático, a la sostenibilidad y la necesidad de avanzar hacia sistemas productivos más eficientes e innovadores.