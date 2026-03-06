Exportaciones argentinas: Peras se mantienen estables mientras las manzanas sufren una caída del 32%

El inicio de la temporada 2026 muestra un escenario dispar para la fruticultura de Río Negro y Neuquén. Mientras la pera logra sostener sus volúmenes de envío, la manzana enfrenta un complejo retroceso en los mercados internacionales.

Marzo 6, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

Las exportaciones de frutas de pepita de la región del Valle en Argentina han comenzado el año con resultados mixtos. Según los últimos datos del sector, los envíos de peras se mantienen en niveles estables, logrando sortear las dificultades logísticas y de mercado. Sin embargo, la situación de la manzana es crítica, registrando una estrepitosa caída del 32% en sus exportaciones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento dispar responde a una combinación de factores climáticos, calibres de fruta y una competencia internacional cada vez más agresiva que ha afectado principalmente la colocación de la manzana rionegrina en el exterior.

La pera resiste en los mercados globales

A pesar del contexto económico desafiante, la pera argentina continúa siendo un producto resiliente. Los volúmenes exportados se han mantenido firmes, apoyados por una demanda sostenida en mercados tradicionales como Brasil y Rusia, que siguen siendo los principales destinos para la fruta de la región. La calidad y el manejo técnico en los montes frutales han permitido que la pera conserve su competitividad, asegurando el ingreso de divisas para los productores locales.

Manzana: Un retroceso que enciende alarmas

El panorama para la manzana es radicalmente distinto. El descenso del 32% en las ventas externas refleja los problemas que atraviesa este cultivo. Entre las principales causas de este desplome se encuentran:

Menores saldos exportables: Una merma en la producción de calidad comercial debido a contingencias climáticas.

Competencia de contraestación: La presión de otros países productores que han logrado posicionar su fruta con costos más competitivos.

Costos logísticos: El incremento en los fletes y las dificultades internas han golpeado con mayor fuerza a la cadena de la manzana.

Este escenario pone presión sobre el sector frutícola del Alto Valle, que busca estrategias para revertir la tendencia y recuperar el terreno perdido en los mercados internacionales, especialmente en un año donde la eficiencia en la exportación es clave para la rentabilidad del negocio.

