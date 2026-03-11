Exportaciones chilenas comienzan 2026 con alza de dos dígitos y registran récord histórico

Los envíos al exterior alcanzaron US$19.763 millones entre enero y febrero, impulsados por la minería, alimentos y servicios, aunque el sector frutícola registró una caída asociada a menores embarques de cerezas.

Marzo 11, 2026

Las exportaciones chilenas iniciaron 2026 con cifras históricas. Durante los dos primeros meses del año, los envíos al exterior sumaron US$19.763 millones, lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al mismo período de 2025, según el último informe mensual de comercio exterior elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

El desempeño marca el mayor valor registrado en un primer bimestre, consolidando, además, una tendencia positiva del comercio exterior chileno, que ya acumula 18 meses consecutivos de expansión. En total, el intercambio comercial del país —que incluye exportaciones e importaciones— alcanzó US$33.879 millones, con un aumento interanual de 5,7%.

Minería lidera el crecimiento

El dinamismo exportador estuvo liderado por la minería, sector que registró envíos por US$11.266 millones, lo que representó un incremento de 19,4% respecto del mismo periodo del año anterior. Este resultado fue impulsado principalmente por el cobre, además de mayores ventas de productos como carbonato de litio, oro, hierro, plata y concentrados de molibdeno, todos con crecimientos relevantes.

Alimentos y servicios también muestran avances

La industria de alimentos también contribuyó al buen desempeño exportador, alcanzando US$2.521 millones en envíos, lo que representó un aumento del 10,6% en comparación con el mismo período de 2025.

Por su parte, las exportaciones de servicios marcaron un nuevo hito, sumando US$672 millones, lo que equivale a un crecimiento interanual de 14,5%. Entre las prestaciones más demandadas destacaron el mantenimiento y reparación de aeronaves, asesorías empresariales y servicios vinculados a tecnologías de la información.

Fruticultura registra retroceso

En contraste con otros sectores, el rubro frutícola registró una disminución en sus exportaciones durante el primer bimestre. Los envíos alcanzaron US$2.361 millones, lo que representa una caída de 12,2% respecto al mismo periodo del año anterior, atribuida principalmente a menores retornos en los embarques de cerezas frescas.

Sin embargo, otros productos agrícolas mostraron un mejor desempeño, entre ellos avellanas, nectarines, ciruelas y paltas, cuyos envíos ayudaron a compensar parcialmente la baja registrada en el principal producto frutícola del país.

Exportaciones no tradicionales siguen expandiéndose

El informe también destacó el avance de los envíos no tradicionales, que superaron los US$9.417 millones, con un crecimiento de 9,2% interanual y el mejor inicio de año desde que existen registros.

Entre los productos que lideraron esta expansión figuran el jurel congelado, los filetes de salmón, las ciruelas frescas, las avellanas, los fertilizantes y las paltas, además de bienes industriales como maquinaria y equipos especializados.

Con estos resultados, el comercio exterior chileno mantiene su tendencia al alza pese a un contexto internacional desafiante, reflejando la diversificación de su matriz exportadora y el creciente peso de sectores distintos a la minería.