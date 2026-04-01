Exportaciones de banano ecuatoriano crecen un 11.7% en el primer bimestre

Ecuador inició el 2026 con un desempeño robusto en su sector bananero. Entre enero y febrero, los envíos sumaron 71.49 millones de cajas.

Abril 1, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El sector bananero de Ecuador ha logrado capitalizar un escenario global favorable. Según el último informe de la Oficina de Coordinación de Estadísticas de ACORBANEC, las exportaciones acumuladas registraron un incremento del 11.79% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este crecimiento se sustenta en una combinación de factores climáticos positivos y una gestión técnica eficiente en las plantaciones.

El incremento en la oferta exportable responde directamente a un aumento del 1.97% en el enfunde registrado entre finales de 2025 e inicios de 2026. El desarrollo fisiológico normal de las matas, sumado a la entrada en producción de nuevas hectáreas y áreas resembradas, permitió un mejor rendimiento de los racimos.

Europa y EE. UU. lideran la demanda

Mientras países competidores como Colombia, Costa Rica y Guatemala han visto afectada su producción por factores climáticos, Ecuador ha sabido llenar esos espacios en las góndolas internacionales:

Unión Europea: Se mantiene como el principal destino con el 34.58% de los envíos (un crecimiento del +24.97%).

Se mantiene como el principal destino con el de los envíos (un crecimiento del +24.97%). Rusia: Ocupa el segundo lugar con una participación del 22.19% .

Ocupa el segundo lugar con una participación del . Estados Unidos: Registró un salto significativo del +19.32%, concentrando el 13.40% de las exportaciones.

Otros mercados con crecimientos destacados fueron Turquía (+31.26%) y China (+21.66%), consolidando la diversificación del banano ecuatoriano en Asia y Medio Oriente.

Tendencias: Formatos y Banano Orgánico

El reporte destaca que el 84.59% de la fruta se exportó en el formato de caja 22XU. No obstante, el segmento de banano orgánico mostró un dinamismo especial, creciendo un 15.14% y representando ya el 4.21% del total exportado. En cuanto a la logística, el 85.7% de los envíos se realizó mediante contenedores, reafirmando la eficiencia de la cadena de frío nacional.

Fuente: ACORBANEC