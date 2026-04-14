Exportaciones de mango desde México a EE.UU. superarían las 350 mil toneladas en 2026

Más de 19 mil huertos registrados y una superficie que supera las 100 mil hectáreas impulsan la oferta exportable de mango mexicano en 2026.

Abril 14, 2026

Las exportaciones de mango de México hacia Estados Unidos podrían superar las 350.000 toneladas entre enero y septiembre de 2026, periodo que concentra el mayor volumen de envíos de esta fruta al mercado norteamericano.

Según informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), esta proyección confirma la relevancia del mango en la oferta frutícola mexicana y su fuerte posicionamiento en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones del producto.

Para la temporada 2026 se han registrado 19.734 huertos productores, ubicados en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. En conjunto, estas plantaciones abarcan más de 102.000 hectáreas cultivadas.

En términos de valor, los envíos de mango mexicano al mercado estadounidense alcanzaron US$559,1 millones en 2025, consolidando a esta fruta como uno de los productos relevantes dentro de las exportaciones agrícolas del país.

Avances en control sanitario

Al cierre de marzo de 2026, los embarques acumulaban 45.230 toneladas exportadas. Durante ese mismo periodo, 161 cargamentos fueron cancelados tras inspecciones sanitarias, lo que representa el 0,82% del total de envíos al mercado estadounidense.

La cifra muestra una mejora respecto a la temporada anterior, cuando el porcentaje de embarques cancelados alcanzó el 1,57%, lo que refleja avances en los controles de calidad y en el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por el mercado de destino.

De acuerdo con SADER, las inspecciones son realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en coordinación con el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS).

Estos controles se aplican desde el inicio del proceso exportador. En caso de detectarse alguna alerta sanitaria, se suspende de inmediato el envío de fruta proveniente del huerto involucrado, con el objetivo de resguardar la sanidad de los embarques y mantener la confianza del mercado estadounidense.