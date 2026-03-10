Exportaciones de palta de Colombia crecen 21,3% en 2025 y superan los USD$ 375 millones

El aguacate Hass continúa consolidándose como uno de los productos agrícolas más dinámicos del comercio exterior colombiano, impulsado principalmente por la demanda europea.

Marzo 10, 2026

Las exportaciones de palta de Colombia registraron un crecimiento importante durante 2025, alcanzando ingresos por USD 375 millones, lo que representa un aumento del 21,3% respecto de 2024.

En términos de volumen, el incremento fue aún más significativo. Los envíos al exterior totalizaron 201.479 toneladas, cifra que equivale a un alza de 45,6% respecto al año anterior, cuando se exportaron cerca de 138 mil toneladas.

Este desempeño posiciona al aguacate Hass entre los productos con mayor expansión en la canasta agrícola exportadora del país.

Europa lidera la demanda

El principal destino del aguacate colombiano sigue siendo Europa, mercado que concentró más del 60% de las exportaciones en el último año.

Dentro del bloque europeo, Países Bajos se mantienen como el mayor comprador, con USD 134,2 millones en importaciones y una participación cercana al 35,8% del total exportado.

Otros mercados que registraron incrementos relevantes fueron:

Alemania, cuyas compras crecieron 39,5%, pasando de USD 7,4 millones a USD 10,4 millones.

España, con un aumento de 44,9%, alcanza USD 29,7 millones.

Francia y Reino Unido, que también mostraron avances con incrementos de 26,4% y 23,4%, respectivamente.

No obstante, algunos mercados registraron retrocesos. Las exportaciones hacia Bélgica disminuyeron 15,4%, mientras que Italia experimentó una caída más pronunciada, con ventas inferiores al millón de dólares.

Antioquia encabeza la producción exportadora

A nivel regional, el departamento de Antioquia lideró ampliamente los envíos de palta al exterior, concentrando el 47,3% del total exportado, con ventas por USD 177,4 millones en 2025.

También destacaron las regiones del Eje Cafetero:

Risaralda, con USD 96,2 millones (+8,5%)

Caldas, con USD 19,9 millones (+10,7%)

Quindío, con USD 9,6 millones (+42,4%)

En conjunto, estas tres zonas representaron 33,5 % del total exportado, reflejando la creciente importancia del eje cafetero en la industria del aguacate.

Desafíos para mantener el crecimiento

El sólido desempeño del aguacate también contribuyó al buen resultado del sector agrícola colombiano, que en 2025 registró un crecimiento cercano al 33% en las exportaciones del país.

Sin embargo, la industria enfrenta desafíos para los próximos años. Entre ellos destacan posibles ajustes arancelarios, tensiones geopolíticas y factores climáticos, que podrían influir tanto en la producción como en la logística internacional.

En este contexto, los gremios del comercio exterior han enfatizado la necesidad de diversificar los mercados y fortalecer la competitividad del sector, con el objetivo de sostener el crecimiento del aguacate colombiano en los mercados globales.