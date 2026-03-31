Exportaciones de uva de mesa chilena enfrentarían caída tras lluvias de marzo

Un catastro del sector estima una merma cercana a 5 millones de cajas, lo que ajusta a la baja las proyecciones para la temporada 2025-2026.

Marzo 31, 2026

Las exportaciones de uva de mesa chilena registrarían una disminución significativa durante la actual temporada, tras los efectos de las lluvias de marzo en distintas zonas productoras del país.

De acuerdo con un levantamiento realizado por el Comité de Uva de Mesa de Frutas de Chile, que consideró información de empresas que representan cerca del 80% del volumen en las áreas afectadas, el impacto climático se traduciría en una reducción aproximada de 5 millones de cajas destinadas a los mercados internacionales.

Con este ajuste, la industria proyecta alcanzar un total de 57,4 millones de cajas exportadas en la temporada 2025-2026, cifra que refleja el efecto directo de los eventos meteorológicos registrados durante el último mes.

El informe también evidencia que estas lluvias, las quintas de la temporada, afectaron significativamente la disponibilidad de fruta exportable, obligando a recalibrar las estimaciones iniciales del sector.

Pese a este escenario, desde la industria recalcaron que el foco seguirá puesto en asegurar que la fruta enviada a destino cumpla con altos estándares de calidad, resguardando así la competitividad de la uva chilena en los distintos mercados internacionales.

Este nuevo ajuste se suma a revisiones previas que ya anticipaban una temporada más estrecha en volumen, en un contexto marcado por factores climáticos y productivos que han presionado el desempeño del sector exportador.