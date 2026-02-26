Exportaciones frutícolas de Chile suben 10% en 2025/26 y fruta fresca concentra 72% del valor

Según el último boletín de Odepa, entre septiembre de 2025 y enero de 2026 las exportaciones de fruta alcanzaron los US$ 5.189 millones FOB, con un crecimiento del 10% frente a la temporada anterior. La fruta fresca representó US$ 3.756 millones (72%) del valor total exportado.

Febrero 26, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La temporada frutícola 2025-26 en Chile ha mostrado un desempeño expansivo, con cifras que confirman la fortaleza del sector en el comercio internacional. De acuerdo con el último boletín de Odepa, en lo que va de la temporada —que va de septiembre de 2025 a enero de 2026— las exportaciones de fruta sumaron US$ 5.189 millones FOB, lo que representa un 10% más que en el mismo período de la temporada anterior.

Fruta fresca domina la balanza exportadora

De ese total, la fruta fresca concentró US$ 3.756 millones FOB, equivalente al 72% del valor exportado en el período analizado. Esta cifra, además, implicó un ligero incremento interanual de 1% en valor para este segmento.

En términos de volumen, los envíos de fruta fresca también crecieron, totalizando 1.223 miles de toneladas, frente a las 1.115 miles de toneladas de la temporada anterior —un alza de casi 10%.

Principales productos y su desempeño

Dentro de la fruta fresca exportada, algunas especies destacaron por su contribución:

Cerezas frescas: continuaron como el principal producto en valor, con US$ 2.465 millones FOB y 541 mil toneladas, lo que representa alrededor del 66% del valor y 44% del volumen de fruta fresca exportada en la temporada.

continuaron como el principal producto en valor, con US$ 2.465 millones FOB y 541 mil toneladas, lo que representa alrededor del 66% del valor y 44% del volumen de fruta fresca exportada en la temporada. Arándanos frescos: ocuparon el segundo lugar, con US$ 374 millones FOB y 73 mil toneladas, mostrando aumentos de 41% en valor y 32% en volumen respecto al mismo período anterior.

ocuparon el segundo lugar, con US$ 374 millones FOB y 73 mil toneladas, mostrando aumentos de 41% en valor y 32% en volumen respecto al mismo período anterior. Paltas: se ubicaron en tercer lugar, con US$ 345 millones FOB (9% del valor de fruta fresca) y 137 mil toneladas exportadas, creciendo 11% en valor y 27 mil toneladas en volumen comparado con la temporada previa.

Otros subsectores exportadores

Además de la fruta fresca, otros segmentos contribuyeron al valor total exportado:

Frutos secos: alcanzaron US$ 641 millones FOB, con un crecimiento de 93% respecto a la temporada anterior, apoyado por un alza en volumen de 75%.

alcanzaron US$ 641 millones FOB, con un crecimiento de 93% respecto a la temporada anterior, apoyado por un alza en volumen de 75%. Fruta deshidratada: representó US$ 251 millones (5% del total).

representó US$ 251 millones (5% del total). Fruta congelada y procesada: concentraron aproximadamente 4% y 3% del valor exportado, respectivamente, con envíos de productos variados y nichos de valor adicional.

Panorama y desafíos

El crecimiento de 10% en valor de las exportaciones frutícolas chilenas entre septiembre de 2025 y enero de 2026 refleja el dinamismo del sector y su capacidad para adaptarse a cambios en la demanda y condiciones logísticas globales. No obstante, también plantea desafíos, como la necesidad de diversificar destinos, sostener la calidad sanitaria y enfrentar competencia creciente de otros países frutícolas en mercados clave.

La fortaleza de la fruta fresca —que representa más de dos tercios del valor total exportado— sigue siendo un rasgo distintivo del sector, apoyada en productos con alto valor agregado como las cerezas, arándanos y palta. En conjunto, estos resultados refuerzan el rol de Chile como un actor consolidado y competitivo en el comercio internacional de frutas frescas.