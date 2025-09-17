Exportadores chilenos anticipan reducción en tarifas de flete para 2025-26

Exportadores y productores confían en que la caída de tarifas y acuerdos anticipados con navieras permitan enfrentar con mejores márgenes la temporada 2025-2026.

La cereza continúa siendo la fruta más valiosa de las exportaciones chilenas, pero su brillo enfrenta una sombra persistente: los altos costos de moverla desde el campo hasta los mercados internacionales. El transporte marítimo, eje del negocio, se ha convertido en el punto más delicado de la ecuación, reduciendo los márgenes de los productores temporada tras temporada, reporta la Revista Campo de El Mercurio.

“Durante los últimos años hemos enfrentado un constante aumento de desafíos logísticos de diversa naturaleza (…) el valor de la cadena logística en su conjunto se ha incrementado de manera significativa, lo que constituye un desafío mayor”, advierte Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile.

Cuando el flete supera al agricultor

Las cifras revelan la magnitud del problema. Según Utilitas, en la temporada 2017-2018 el costo de llevar un kilo de cerezas a Hong Kong representaba el 48,6% del retorno neto al productor. Para 2024-2025, ese mismo envío absorbía un 102,3%: las navieras capturaban más ingresos que los agricultores.

Aunque los valores comenzaron a estabilizarse tras la crisis del Covid-19, la alta demanda de contenedores refrigerados en plena campaña de cerezas mantiene presionados los precios y la disponibilidad. De ahí la importancia, según Juan Carlos Valenzuela, director de Producción de Dole Chile, de establecer “acuerdos de largo plazo con tarifas que aseguren competitividad y estabilidad”.

La dependencia chilena de este tipo de equipos es tal que la última temporada incluso afectó a otros orígenes. La uva peruana, por ejemplo, experimentó retrasos en sus envíos debido a la falta de contenedores disponibles, acaparados por la cereza.

Planificación y coordinación

Los actores del sector coinciden en que la clave será una mejor planificación. Servicios especializados como los Cherry Express se consideran esenciales para garantizar que la fruta llegue a China con la calidad que exige el mercado.

Las negociaciones anticipadas con las navieras buscan evitar sorpresas desagradables. “El mercado internacional de fletes ha venido a la baja este año, lo que podría traducirse en menores costos para la fruta chilena, especialmente considerando que se espera mayor oferta de servicios”, proyecta Marambio.

En la misma línea, Raimundo Costa, gerente general de Greenvic, estima que si se concreta el aumento de capacidad naviera que está en carpeta, los precios podrían retroceder entre un 20% y un 25%. “El espacio adicional en los buques podría marcar la diferencia, siempre que se materialicen los servicios anunciados”, advierte.

El negocio bajo presión

El margen de la cereza se ha vuelto extremadamente sensible. “Un diferencial de mil dólares en el flete de un contenedor hoy puede definir la rentabilidad de un embarque. Antes no era así”, enfatiza Valenzuela.

La temporada 2025-2026 pondrá a prueba la capacidad de coordinación de toda la cadena: productores, exportadoras y líneas navieras. Del éxito de esa articulación dependerá que la cereza chilena siga llegando a tiempo, en buenas condiciones y con retornos que justifiquen el esfuerzo de toda la industria.

