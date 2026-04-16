Fall Creek lanza nueva variedad de arándano Apex con foco en exportación y alta vida postcosecha

La nueva variedad de Fall Creek ofrece más de 20 ton/ha de potencial productivo, junto con una arquitectura de planta que facilita la cosecha.

Abril 16, 2026

La compañía global de genética de arándanos Fall Creek Farm and Nursery anunció el lanzamiento oficial de su nueva variedad Apex (FCM14-057), que se incorpora a su plataforma Fall Creek Collection tras un prolongado proceso de evaluación comercial y de adopción por parte de productores en distintas regiones del mundo.

Según informó la empresa, Apex responde a una necesidad estratégica dentro de su portafolio al cubrir la ventana de producción de temporada temprana a media, combinando atributos clave como la calidad de la fruta, la firmeza, el tamaño uniforme y el desempeño en postcosecha, aspectos cada vez más demandados por los mercados de exportación y retail.

Uno de los principales diferenciales de esta nueva genética es su capacidad de almacenamiento, manteniendo firmeza y sabor incluso después de hasta 45 días en frío. En términos de condición, presenta una pulpa firme —superior a variedades como Ventura blueberry y comparable a Sekoya Pop— junto con un calibre destacado, con un diámetro promedio de 20,8 mm y más del 50% de la fruta superando los 18 mm, cumpliendo así con los estándares de los mercados más exigentes.

A nivel productivo, Apex muestra un potencial de rendimiento superior a las 20 toneladas por hectárea, además de una arquitectura de planta abierta y erguida, que facilita las labores de cosecha gracias a la buena accesibilidad de la fruta.

Desde la compañía, destacaron que uno de los principales avances de esta variedad radica en la combinación de atributos que suelen ser difíciles de integrar en una genética de este segmento. “Lograr firmeza, vida de postcosecha, calibre y rendimiento en una variedad temprana a media no es menor, y lo más relevante es que estos rasgos se mantienen de forma consistente en distintos ambientes productivos”, señaló Paul Sandefur, vicepresidente de investigación y desarrollo.

En la misma línea, el equipo comercial de la firma subrayó que Apex ya ha demostrado su desempeño tanto en campo como a lo largo de la cadena de suministro, consolidándose como una opción confiable para productores que buscan abastecer ventanas tempranas con fruta premium.

La variedad se encuentra disponible bajo un modelo de licenciamiento abierto a través de la red global de la compañía, con especial foco en zonas de bajo y cero requerimiento de horas de frío, lo que amplía su potencial de adopción en diferentes regiones productoras.

Con este lanzamiento, Fall Creek refuerza su estrategia de desarrollo de genética adaptada a distintos climas y a las demandas del mercado, con el objetivo de fortalecer la oferta de arándanos de alta calidad en momentos clave de la temporada.