Filipinas abre sus puertas a los arándanos frescos de Columbia Británica en un nuevo hito comercial para Canadá

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos anunció la habilitación del mercado filipino, que comenzará con un programa piloto este 2026 y una implementación total en 2027, consolidando la estrategia de diversificación agrícola del país.

Julio 29, 2026

Canadá dio un paso estratégico en su política de diversificación de mercados al conseguir la apertura de Filipinas para las exportaciones de arándanos frescos provenientes de la provincia de Columbia Británica. El anuncio fue emitido por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), coincidiendo con el cumplimiento de un año desde la misión comercial liderada por el ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, en Filipinas y otros mercados del Indo-Pacífico.

Un programa piloto y estrictos requisitos fitosanitarios

El acceso a este nuevo destino se estructurará mediante un programa piloto durante 2026 con envíos desde un huerto y una planta de embalaje previamente autorizados. La implementación total está prevista para 2027, permitiendo que todos los huertos y plantas de embalaje elegibles de Columbia Británica se registren para exportar.

Para exportar al mercado filipino, los actores de la industria deben cumplir con las siguientes disposiciones:

Estar registrados ante la CFIA y contar con un Certificado Fitosanitario.

Cumplir estrictamente con los requisitos fitosanitarios determinados por Filipinas.

Someter la fruta a una inspección previa a la exportación para certificar que está libre de suelo y plagas.

Embalar el producto utilizando envases nuevos o limpios.

La CFIA colaboró directamente con el Gobierno de Filipinas en el desarrollo de estos requisitos de importación viables para la industria canadiense, reafirmando su prioridad de expandir el acceso internacional.

Reacciones del sector y valor estratégico en Asia

Las autoridades y representantes gremiales destacaron este hito como un logro significativo. El ministro Heath MacDonald indicó que la creciente demanda internacional demuestra el arduo trabajo de los productores y ratificó el apoyo continuo a la búsqueda de nuevos destinos comerciales.

Por su parte, Sudeshna Nambiar, directora ejecutiva del British Columbia Blueberry Council, celebró la apertura como un avance clave que conecta con uno de los mercados de consumo de mayor crecimiento en Asia, validando la solidez de los estándares de inocuidad y sanidad vegetal de Canadá.

Panorama de la producción nacional y consumo

Los antecedentes del Statistical Information Service detallan que los arándanos se mantuvieron como la fruta de mayor valor económico de Canadá en 2025, liderando esta categoría en 16 de los últimos 25 años.

Durante 2025, la producción nacional alcanzó las 156.922 toneladas, registrando una caída del 11,3% en relación con 2024. Los arándanos silvestres (lowbush) concentraron el 51% del volumen, mientras que los de arbusto alto (highbush) aportaron el 49% restante, generando el 61% del valor total de las ventas.

A nivel provincial, Columbia Británica se afianzó como la principal productora con 73.545 toneladas (47% del total nacional), aunque con una disminución interanual del 10% por falta de precipitaciones. En contraparte, Quebec creció un 4,1% hasta las 42.951 toneladas, mientras que las provincias marítimas sufrieron importantes descensos debido a una prolongada sequía estival: Nueva Escocia cayó un 16,9%, Nuevo Brunswick un 38% y la Isla del Príncipe Eduardo un 10,8%. En el ámbito del consumo, la disponibilidad por persona llegó a 2,5 kg en 2025, con predominio del formato fresco (1,97 kg).

La apertura del mercado filipino consolida la estrategia de diversificación agrícola de Canadá. A pesar de los retos climáticos que mermaron la producción nacional en la última temporada, la industria del arándano de Columbia Británica se proyecta con fuerza hacia el mercado asiático gracias a sus rigurosos estándares fitosanitarios.