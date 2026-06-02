Fin de una etapa: Hortifrut avisa a productores que deja las cerezas en Chile para centrarse en los berries

Tras siete años de operaciones en este sector, el gigante frutícola resolvió desprenderse de sus activos cereceros en el país para concentrar sus inversiones en arándanos, frambuesas y moras.

Junio 2, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La multinacional de dueños chilenos Hortifrut tomó la decisión estratégica de abandonar definitivamente el negocio de la producción y exportación de cerezas en Chile. Con este paso, la compañía busca concentrar la totalidad de sus recursos y capacidades en su línea principal de berries a nivel global.

De esta manera, el holding se convierte en una de las primeras grandes firmas frutícolas del país en replegarse de este segmento, luego de la serie de dificultades que ha enfrentado la industria en los últimos dos años debido a la sobreoferta en el mercado chino y las consecuentes caídas en los precios y problemas de calidad.

Notificación oficial a los productores

El pasado jueves 28 de mayo, Hortifrut envió una carta formal a los productores de cerezas que la abastecen para comunicar el cese de estas operaciones. La misiva, firmada por el gerente general de Hortifrut Chile, Pablo Klagges, detalló que la medida forma parte de una profunda revisión de su operación y portafolio productivo.

“Esta decisión responde a una definición estratégica orientada a concentrar nuestros recursos y capacidades en el negocio de berries, que constituye el foco principal de Hortifrut a nivel global”, argumentó la administración en el documento.

La firma aseguró que el proceso se abordará de forma ordenada y responsable para minimizar los impactos en los equipos humanos vinculados y permitir que los productores evalúen alternativas laborales de cara a las próximas campañas.

Pérdidas financieras y baja representación productiva

El repliegue está fuertemente respaldado por las cifras del último reporte financiero de la compañía al 31 de marzo. Durante el primer trimestre de este año, la línea de cerezas fue la única que no resultó rentable para la empresa, anotando una pérdida operacional de US$ 3,4 millones (tras haber perdido también US$ 3,8 millones en el mismo periodo de 2025). Pese a que los ingresos por cerezas subieron a US$ 13,9 millones, los costos de explotación se dispararon hasta los US$ 17,2 millones.

A nivel de superficie, las cerezas representaban un margen mínimo dentro del holding. Al cierre del trimestre, Hortifrut contabilizaba solo 240 hectáreas plantadas de este fruto —20 menos que el año anterior—, lo que equivale a apenas el 5,6% de sus más de 4.234 hectáreas totales. En contraste, su negocio principal, el arándano, acapara la gran mayoría del terreno con 3.390 hectáreas.

Reacción gremial ante la contingencia del sector

El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, señaló que la determinación de Hortifrut no causa sorpresa en el rubro y advirtió que no es la única gran empresa frutícola en tomar distancia de las cerezas debido a la compleja contingencia de las últimas dos temporadas.

De acuerdo al líder gremial, las fluctuaciones de precios y las exigencias del mercado asiático han decaído el interés de varios inversionistas y fruteros locales que originalmente provenían de otras áreas productivas e incursionaron de manera temporal en el cultivo de la cereza.

Traspaso de activos a la familia fundadora

A pesar de la salida corporativa de Hortifrut, el negocio de las cerezas no desaparecerá del todo del radar de sus fundadores. Según se dio a conocer en la última junta ordinaria de accionistas, la firma enajenó y traspasó parte de estos activos a la sociedad Inversiones IMG Ltda., ligada a los directores Nicolás, Víctor y Francisca Moller (familia fundadora de la empresa).

La operación incluyó la venta de 30,52 hectáreas de activos de cerezas en Virquenco, el arriendo del campo Santa Rosa y el traspaso de la administración de los fundos Santa Lucía y Virquenco, ubicados entre las regiones de Ñuble y Biobío. Esta reestructuración ratifica los dichos del presidente de la firma, Nicolás Moller, quien previamente adelantó que la ambición clara de Hortifrut hoy es consolidar su liderazgo mundial como plataforma global dedicada de manera exclusiva a la categoría de berries.

Fuente: La Tercera