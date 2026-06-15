Fisiología en el huerto: Brasil reporta una mayor incidencia de ‘corazón acuoso’ en manzanas Fuji

El fenómeno, provocado por las bajas temperaturas y un ciclo de cosecha más tardío, ha generado frutos con una excelente calidad sensorial y mayor dulzura, cualidades altamente valoradas en los mercados asiáticos.

Junio 15, 2026

La campaña de manzanas Fuji 2025/2026 en Brasil está registrando una particularidad fisiológica en sus huertos. De acuerdo con los reportes del sector, las frutas de esta temporada presentan una mayor incidencia del fenómeno conocido como “corazón acuoso”. Esta condición está directamente asociada a las variables meteorológicas que marcaron la etapa de maduración de los pomos en las principales zonas productoras del país del Atlántico.

El corazón acuoso se manifiesta visualmente mediante la aparición de zonas translúcidas en la pulpa, localizadas cerca del corazón del fruto. Su origen responde a una acumulación natural de azúcares y tiende a observarse con una frecuencia significativamente mayor en la variedad Fuji durante aquellas temporadas que enfrentan ciclos de cosecha más tardíos, acompañados de temperaturas más bajas en las fases finales del desarrollo de la manzana.

El factor climático Detrás del Azúcar

Desde la Asociación Brasileña de Productores de Manzana (ABPM) explicaron que el comportamiento del clima durante este ciclo fue el detonante principal de esta condición. La actual cosecha experimentó un ciclo de desarrollo más largo, lo que retrasó las labores de recolección y expuso a los árboles a temperaturas más frías. Esta combinación propició que la concentración de azúcares en la pulpa se elevara de forma natural.

Al respecto, el director ejecutivo de la ABPM, Moisés Lopes de Albuquerque, destacó el impacto positivo que esto tiene en el consumidor:

“El resultado son manzanas con un sabor más intenso, mayor dulzor bien equilibrado por la acidez natural de la fruta y una excelente calidad sensorial”.

Esta característica organoléptica cuenta con un alto aprecio comercial en mercados internacionales selectos. En Japón —país de origen de la variedad Fuji— y en diversos destinos del continente asiático, las manzanas que exhiben corazón acuoso son vinculadas por los consumidores con una fruta de calidad premium, alcanzando un mayor valor económico en los canales de comercialización gracias a sus particulares cualidades de sabor.

Estimaciones de producción al alza

Más allá de las condiciones de calidad y sabor, las proyecciones de volumen para la manzana brasileña en la presente campaña 2025/2026 son optimistas. La ABPM estima que el volumen total de la cosecha se ubicará entre 1,1 y 1,2 millones de toneladas. Esta cifra representa una importante recuperación productiva frente a las cerca de 850.000 toneladas recolectadas durante la campaña anterior.

La distribución del volumen proyectado por los estados productores mantiene la jerarquía tradicional de la industria brasileña:

Santa Catarina: Se mantiene como la principal región productora del país, con una estimación de cosecha situada entre las 650.000 y 700.000 toneladas .

Se mantiene como la principal región productora del país, con una estimación de cosecha situada entre las . Rio Grande do Sul: Secunda el volumen nacional, previendo una producción que oscilará entre las 550.000 y 600.000 toneladas.

El desafío para las centrales de empaque y exportadoras será la segregación y direccionamiento estratégico de estos lotes con alta concentración de azúcares hacia los mercados que mejor recompensan la condición sensorial del fruto.

Fuente: Abrafrutas