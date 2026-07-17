Frambuesas chilenas y avellanas lideran el crecimiento de los envíos agroindustriales en el primer semestre

Los envíos del sector alcanzaron los US$ 1.407 millones entre enero y junio de 2026, registrando un alza del 3%. Los segmentos de congelados, frutos secos y pulpas lideraron la temporada al concentrar el 71% del valor total exportado.

Julio 17, 2026

La agroindustria chilena cierra un primer semestre de 2026 con números azules y un sólido posicionamiento en los mercados internacionales. De acuerdo con el último informe elaborado por Chilealimentos , las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas sumaron US$ 1.407 millones y 494.787 toneladas durante los primeros seis meses del año, lo que representa un crecimiento del 3% en valor en comparación con el mismo período de 2025.

El motor de este crecimiento estuvo concentrado en tres grandes categorías: productos congelados, frutos secos y pulpas. En su conjunto, estos sectores superaron la barrera de los US$ 1.000 millones, consolidando alimentos de alto valor agregado en las mesas globales.

Congelados: Frambuesas y cerezas anotan un fuerte despegue

El segmento de congelados fue el de mejor rendimiento general, facturando US$ 470 millones (un 13% más que el año anterior). Dentro de esta categoría, dos frutas destacaron por su alto dinamismo:

Frambuesas congeladas: Lideraron el avance con envíos por US$ 84 millones, registrando un notable crecimiento del 62% en valor y un 31% en volumen, superando las 15.000 toneladas. Sus principales destinos fueron Estados Unidos, Canadá y Alemania, con importantes repuntes comerciales en Australia, Países Bajos y el Reino Unido.

Lideraron el avance con envíos por US$ 84 millones, registrando un notable crecimiento del 62% en valor y un 31% en volumen, superando las 15.000 toneladas. Sus principales destinos fueron Estados Unidos, Canadá y Alemania, con importantes repuntes comerciales en Australia, Países Bajos y el Reino Unido. Cerezas congeladas: Anotaron retornos por US$ 52 millones, lo que equivale a un alza del 56% en valor y un 34% en volumen (más de 16.000 toneladas). El principal comprador fue Estados Unidos, secundado por expansiones en Canadá, China, Alemania y el Reino Unido.

Frutos secos: Las avellanas consolidan su liderazgo

El bloque de frutos secos alcanzó ventas totales por US$ 351 millones, un 8% más que en el primer semestre de 2025. Las avellanas europeas se posicionaron como el producto estrella de este grupo, generando US$ 193 millones en exportaciones. Esta cifra representa un incremento del 33% en valor y del 16% en volumen, movilizando cerca de 19.000 toneladas.

Italia se mantuvo firme como el destino prioritario para la avellana chilena, concentrando el 60% del valor total de los envíos, mientras que plazas como China, Francia, Polonia, Australia y Brasil mostraron importantes aumentos en sus niveles de compra.

Pulpas homogeneizadas: El mayor salto de la temporada

Aunque la categoría general de pulpas experimentó un ajuste a la baja del 8%, las pulpas homogeneizadas protagonizaron un crecimiento exponencial sin precedentes en el periodo.

Sus retornos pasaron de apenas US$ 3 millones en la primera mitad del año pasado a US$ 16 millones en 2026, anotando un salto del 491% en valor. En términos de volumen, el crecimiento fue del 675%, saltando de 693 toneladas a más de 5.300 toneladas. El principal receptor de este producto con valor agregado fue Estados Unidos (82% del valor), seguido por incrementos relevantes en México, Canadá, Brasil y Colombia.

EE.UU a la cabeza de los destinos

A nivel global, la agroindustria nacional logró llegar a 101 mercados internacionales durante el semestre. El ranking de compradores fue liderado por Estados Unidos, que concentró el 18% del valor exportado, seguido por Italia (12%), Alemania (6%), México (6%) y China (5%).

“Estos resultados reflejan la capacidad de la agroindustria chilena para seguir posicionándose en mercados altamente competitivos. El fuerte crecimiento de productos como las frambuesas, las cerezas congeladas y las avellanas confirma que existe una demanda internacional creciente por alimentos con mayor valor agregado, mientras que la diversificación de mercados fortalece la competitividad y resiliencia del sector frente a un escenario global desafiante”, destacó Juan Manuel Mira, presidente de Chilealimentos.