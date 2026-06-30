Frente exportador en alerta: Gremios y Gobierno definen estrategia conjunta ante amenaza de nuevo arancel de 12,5% en EE.UU

Frutas de Chile, Sofofa, SalmonChile y otros grandes sectores productivos se reunieron de urgencia con la Subrei. Buscan frenar una recomendación del USTR que implementaría este gravamen bajo argumentos de regulaciones laborales, lo que impactaría directamente la competitividad agroexportadora nacional.

Junio 30, 2026

Los principales motores de la economía exportadora chilena han activado un plan de contingencia público-privado de máxima prioridad. Representantes de Sofofa, Frutas de Chile, SalmonChile, Chilealimentos, Vinos de Chile y Corma mantuvieron una reunión clave con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El objetivo del encuentro fue claro: diseñar una estrategia técnica y diplomática unificada para hacer frente a una sorpresiva recomendación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que propone aplicar un arancel general del 12,5% a las importaciones provenientes de un grupo de 60 economías, entre las cuales se incluye a Chile.

El origen del conflicto: La Sección 301

A comienzos de junio, el USTR concluyó un informe donde acusa que 60 economías globales no prohíben de forma estricta, o fallan en la fiscalización de la importación de productos elaborados total o parcialmente bajo trabajo forzoso. Bajo el amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de EE.UU., la entidad norteamericana recomendó aplicar este gravamen del 12,5% para corregir lo que consideran asimetrías regulatorias.

Esta medida no solo golpearía a Chile, sino también a socios comerciales de la escala de Australia, Brasil, China, India, Japón, Perú y Corea del Sur.

Frutas de Chile defiende una historia de contraestación

Para la fruticultura chilena, el mercado estadounidense representa un pilar fundamental que se ha consolidado durante décadas. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, enfatizó la solidez de la relación bilateral, fuertemente respaldada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que rige de manera exitosa desde el año 2004.

«Estados Unidos es un mercado estratégico para la fruta chilena y un socio comercial con el que mantenemos una relación de largo plazo. Confiamos en que los espacios de diálogo y negociación permitirán resguardar una relación comercial que ha generado beneficios tanto para Chile como para Estados Unidos, asegurando el abastecimiento de fruta fresca para los consumidores estadounidenses durante su contraestación», declaró Iván Marambio.

El líder gremial recordó que los envíos chilenos no entran a competir con los agricultores locales de EE.UU., sino que complementan la oferta en los meses de invierno del hemisferio norte, garantizando la seguridad alimentaria de ese país con productos clave como la uva de mesa, los cítricos y los arándanos.

El peso de los envíos chilenos al mercado norteamericano

La magnitud del impacto económico potencial de este arancel queda en evidencia al revisar las cifras de intercambio comercial registradas por los dos sectores más afectados:

Sector Exportador Valor de los Envíos (US$) Temporada / Período Productos Principales Salmón de cultivo > US$ 2.000 millones Año 2025 Salmón Atlántico y Coho Fruta Fresca US$ 1.411 millones Temporada 2024-2025 Uva de mesa, cítricos y arándanos

Misión a Washington: La batalla de julio

La definición final de este conflicto arancelario se resolverá en suelo estadounidense. A partir del 7 de julio, el USTR iniciará una ronda de audiencias cruciales en Washington D.C. para escuchar los descargos técnicos de los países afectados antes de tomar una decisión definitiva.

Casi la totalidad del bloque exportador nacional asistirá a estas citas. A excepción de Sofofa y Chilealimentos, los gremios de la fruta (Frutas de Chile), el salmón (SalmonChile), los productores forestales (Corma), junto con la empresa AquaChile y el equipo de la Embajada de Chile en Washington, ya formalizaron su solicitud de participación para defender la posición chilena.

Patricio Melero, presidente de SalmonChile, explicó que la prioridad técnica en Washington será demostrar que los productos chilenos deben ser clasificados bajo el Anexo A (exenciones) y no en el Anexo B, que es el que arriesga el cobro del 12,5%. Melero advirtió que aplicar este gravamen operaría finalmente como un “impuesto directo al consumidor norteamericano”, encareciendo alimentos saludables de consumo diario.

Por su parte, Rodrigo Yáñez, secretario general de Sofofa, calificó la instancia de coordinación en Santiago como “productiva”, destacando que una articulación público-privada virtuosa es el único camino viable para garantizar que las exportaciones chilenas mantengan intacta su competitividad en Norteamérica.

Fuente: Frutas de Chile