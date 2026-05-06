Fresh Del Monte cerrará cuatro fincas bananeras en Costa Rica por impacto del tipo de cambio

La compañía atribuye la decisión a la fuerte caída del dólar frente al colón, en un escenario que presiona los márgenes del sector exportador. La medida afectará a unos 850 trabajadores y refleja tensiones estructurales en la industria bananera.

Mayo 6, 2026

La multinacional Fresh Del Monte anunció el cierre de cuatro fincas bananeras en Costa Rica, una decisión marcada principalmente por el impacto del tipo de cambio y el deterioro en la competitividad del negocio exportador.

Según informó la compañía, la caída sostenida del dólar frente al colón costarricense ha reducido significativamente los ingresos en moneda local. Mientras las exportaciones se realizan en dólares, gran parte de los costos operacionales —como salarios, servicios e insumos— está denominada en colones, generando una creciente presión sobre los márgenes.

El ajuste cambiario ha sido significativo en los últimos años. La divisa estadounidense pasó de niveles cercanos a ₡698 en 2022 a alrededor de ₡456 en abril de 2026, lo que representa una caída superior al 30%. Este escenario ha afectado transversalmente al sector exportador costarricense, particularmente a actividades intensivas en mano de obra, como el banano.

En este contexto, la compañía decidió cerrar operaciones en cuatro fincas ubicadas en la provincia de Limón, que, en conjunto, suman cerca de 1.200 hectáreas productivas. La medida tendrá un impacto directo en aproximadamente 850 trabajadores.

A los factores cambiarios se suman otros desafíos estructurales que enfrenta la industria, como el aumento sostenido de los costos de producción y la presión fitosanitaria, especialmente por enfermedades como la Sigatoka negra, que obliga a mayores inversiones en manejo y control.

El cierre de estas operaciones ocurre en un contexto en que el banano continúa siendo uno de los pilares de la agricultura costarricense. El sector genera alrededor de 42.000 empleos directos y exportaciones que superan los US$1.100 millones anuales, lo que lo consolida como una de las principales fuentes de divisas del país.

La decisión de Fresh Del Monte pone de relieve las tensiones que enfrentan las economías agroexportadoras ante variaciones cambiarias adversas, y abre interrogantes sobre la sostenibilidad de modelos productivos altamente dependientes del dólar en escenarios de apreciación de las monedas locales.