Freshfel Europe alerta por riesgos para exportaciones frutícolas ante crisis en Medio Oriente

La organización advierte que eventuales interrupciones en rutas comerciales y mayores costos logísticos podrían impactar los envíos europeos de frutas y hortalizas hacia la región.

Marzo 5, 2026

La creciente tensión geopolítica en Medio Oriente sigue generando alertas en el comercio internacional de frutas y hortalizas. En Europa, el sector hortofrutícola sigue de cerca el desarrollo del conflicto, ante el riesgo de que afecte las rutas logísticas y el acceso a mercados clave.

Uno de los principales focos de preocupación está en las vías marítimas estratégicas que conectan Asia, Europa y el Golfo Pérsico. Estas rutas concentran gran parte del comercio mundial, por lo que cualquier alteración podría repercutir directamente en los costos del transporte, los tiempos de tránsito y la estabilidad de los envíos de productos perecibles.

La incertidumbre también se relaciona con el posible aumento del precio del petróleo. Una escalada del conflicto podría tensionar el suministro energético global, lo que se traduciría rápidamente en mayores tarifas de transporte y seguros para la navegación comercial.

Preocupación en el sector europeo

Desde la industria europea, la organización Freshfel Europe, que representa a toda la cadena de frutas y hortalizas frescas en el continente, advirtió que el escenario actual genera inquietud para el comercio hortofrutícola.

Según la entidad, la región de Medio Oriente es un destino relevante para la producción europea. En conjunto, los países de la Unión Europea envían más de 350.000 toneladas de frutas y hortalizas al año a ese mercado, lo que convierte al área en un socio comercial importante para el sector.

Por esta razón, cualquier interrupción en las rutas comerciales o una eventual caída de la demanda podría tener efectos directos en el flujo exportador.

Riesgos logísticos para productos perecibles

La industria advierte que, incluso sin cierres formales de rutas marítimas, el aumento del riesgo operativo podría ya provocar ajustes en la planificación logística. Algunas navieras han comenzado a evaluar desvíos de sus itinerarios o a implementar medidas preventivas ante la tensión en la región.

Este tipo de cambios implica trayectos más largos y mayores costos, además de posibles retrasos en las entregas. En el caso de frutas y hortalizas frescas, cuya comercialización depende de tiempos de tránsito acotados y de una cadena de frío estable, cualquier demora puede traducirse en pérdidas de calidad y competitividad.

Comercio bajo monitoreo

A pesar de la preocupación, el comercio hortofrutícola europeo continúa operando con normalidad por ahora. Sin embargo, el sector mantiene un monitoreo permanente de la situación, consciente de que una intensificación del conflicto podría alterar rápidamente las condiciones del comercio internacional.

Para la industria, el desafío será adaptarse a un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, en el que los costos logísticos y la estabilidad de las rutas comerciales vuelven a ser factores clave para el éxito de las exportaciones.