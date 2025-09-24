Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

Fruit Attraction 2025 celebra la mayor edición de su historia y se consolida como referente mundial

Del total de 2.460 expositores, la feria incorpora este año 323 empresas nuevas, lo que confirma su dinamismo y capacidad de atracción.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, Fruit Attraction, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, y con Andalucía como patrocinador principal, celebrará su 17ª edición consolidándose como el gran evento de referencia mundial para la comercialización de frutas y hortalizas. Con la participación de 2.460 empresas expositoras de 64 países, que supone un crecimiento del 8,4% con respecto a 2024, más de 78.000 metros cuadrados de superficie (+10% sobre la pasada edición) y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países, la feria se reafirma como motor estratégico de negocio, innovación y proyección internacional. 

Fruit Attraction 2025 crece con fuerza y ocupará 10 pabellones de IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14), organizados por regiones y sectores para optimizar la experiencia de expositores y visitantes.

El Área Fresh Produce volverá a representar cerca del 70% de la feria, confirmando su peso estratégico dentro de la oferta global. Junto a ella, el Área de Industria Auxiliar tendrá una destacada presencia, al igual que Fresh Food Logistics, espacio dedicado a la cadena de frío y soluciones para la logística del producto fresco. Por su parte, el Área Innova&Tech, que integra Biotech Attraction y Smart Agro, experimenta un importante crecimiento en esta edición, un 31% más que en 2024, lo que refuerza su papel como epicentro de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado al sector.

Del total de 2.460 expositores, la feria incorpora este año 323 empresas nuevas, lo que confirma su dinamismo y capacidad de atracción. La participación nacional supone el 52% de la feria. La gran potencia de España como líder mundial del mercado hortofrutícola se deja sentir en su representación con la presencia de todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país. El segmento internacional registra un importante crecimiento. En esta ocasión, acapara más del 47% de la ocupación total de la feria, con 1.418 empresas. Se suman 14 nuevos países como Argelia, El Salvador, Etiopia, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwe.

Uno de los grandes objetivos de Fruit Attraction es ofrecer una plataforma de impulso y expansión internacional.  En este sentido, IFEMA MADRID, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del ICEX y de FEPEX, vuelve a activar el Programa de Compradores Internacionales, invitando a cerca de 700 compradores de 67 países.  

A esto se suman los ‘Países Importadores Invitados’, con Malasia y México como protagonistas de esta edición. Con ello, Fruit Attraction abrirá y fomentará una vía de relaciones comerciales con estos mercados, arropado por un programa completo de mesas redondas, visitas guiadas a la feria, y sesiones B2B.

Por otro lado, el tomate será el producto estrella de esta edición concentrando un programa de actividades que girará en torno a su valor nutricional, impacto económico y geopolítico del comercio internacional. 

La feria propone un completo programa de actividades. El Fruit Forum by Timac Agro acogerá congresos como Grape Attraction y Biotech Attraction. A estos se sumarán otros como Biofruit Congress, Fresh Food Logistics The Summit, entre otras interesantes ponencias.

Como es habitual, Factoría Chef, patrocinada por #alimentosdespaña, volverá a proponer atractivos showcookings en directo.

En esta ocasión, The Innovation Hub, con 50 productos, será el área dedicada a la innovación y novedades empresariales en el sector. De nuevo, la feria volverá a acoger los Innovation Hub Awards, que se han convertido en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta emprendedora del sector.

Fruit Attraction otorgará los Premios al Mejor Stand, que reconocerán stands que destaquen por su creatividad, diseño y compromiso con la sostenibilidad. También se entregará el XV Premios Periodísticos de APAE y el de Fruit Attraction dedicado este último a medios internacionales de reconocido prestigio en el sector hortofrutícola.

Fruit Attraction 2025 volverá a contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su acto de inauguración que volverá a estar presidido por el ministro Luis Planas. Además, cuenta con el patrocinio de Andalucía, la Región de Murcia, Veganic Nature, Agrobank, Timac Agro, Únikas y MSC. 

