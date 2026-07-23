Fruta de contraestación al alza: Hemisferio Sur supera los US$ 15.000 millones en envíos con Chile y Perú como motores del bloque

El bloque superó los US$ 15.000 millones en retornos y las 12,2 millones de toneladas enviadas en la temporada, según el reporte estadístico de la SFA. El volumen consolidó la relevancia de la contraestación para el abastecimiento de los mercados del Norte, con Chile como principal exportador mundial de cerezas y Perú liderando en arándanos y paltas.

Julio 23, 2026

La industria de la fruta fresca del Hemisferio Sur ratificó su papel estratégico en la seguridad alimentaria y el comercio internacional. De acuerdo con la segunda edición del Statistical Yearbook 2026 publicado por la Southern Hemisphere Fruit Alliance (SFA), las naciones productoras del bloque alcanzaron un volumen de embarques de cerca de 12,2 millones de toneladas de fruta de clima templado en el periodo de 12 meses finalizado en septiembre de 2025.

Este desempeño generó ingresos superiores a los US$ 15.000 millones, lo que representa el 31% de las exportaciones mundiales dentro de esta categoría. Las cifras confirman la capacidad de la región para abastecer de forma continua a los grandes centros de consumo del Hemisferio Norte durante sus ventanas de contraestación, mitigando las caídas de oferta local mediante calendarios productivos cada vez más eficientes.

Chile: Liderazgo indiscutido en cerezas y avance en volúmenes

Dentro del bloque del sur, Chile reafirmó su posición como el segundo mayor exportador —solo por detrás de Sudáfrica— tras registrar 3,05 millones de toneladas enviadas a los mercados internacionales, lo que significó un alza del 18% respecto al ejercicio anterior.

El país mantuvo su hegemonía global en el rubro de las cerezas, concentrando el 97% de las exportaciones de esta especie dentro del Hemisferio Sur, con un total de 625.246 toneladas. En la canasta exportadora chilena, a las cerezas le siguieron en relevancia las manzanas (19%), la uva de mesa (18%) y los cítricos blandos (8%), además de envíos de ciruelas, kiwis y paltas.

En cuanto a la geografía de los envíos chilenos:

Asia se posicionó como el principal destino con el 32% de los embarques, traccionado con fuerza por la demanda del mercado chino para la cereza.

se posicionó como el principal destino con el 32% de los embarques, traccionado con fuerza por la demanda del mercado chino para la cereza. Norteamérica captó el 30% de los volúmenes.

captó el 30% de los volúmenes. Europa absorbió el 15% de las salidas.

La radiografía del bloque: Especialización productiva

El informe de la SFA evidenció una marcada especialización de los países miembros para atender la demanda global:

Sudáfrica: Encabezó el volumen total del bloque con 4,79 millones de toneladas (más del 39% de la oferta regional), impulsada por su liderazgo en cítricos, manzanas, peras y uva de mesa, teniendo a Europa como principal destino.

Encabezó el volumen total del bloque con 4,79 millones de toneladas (más del 39% de la oferta regional), impulsada por su liderazgo en cítricos, manzanas, peras y uva de mesa, teniendo a Europa como principal destino. Perú: Registró la mayor tasa de expansión regional con un crecimiento del 35%, alcanzando 2,17 millones de toneladas. El país andino dominó la oferta de arándanos (74% del total del Hemisferio Sur) y de paltas (73%).

Registró la mayor tasa de expansión regional con un crecimiento del 35%, alcanzando 2,17 millones de toneladas. El país andino dominó la oferta de arándanos (74% del total del Hemisferio Sur) y de paltas (73%). Nueva Zelanda: Consolidó su dominio en la categoría del kiwi, representando el 85% de las exportaciones del bloque.

Consolidó su dominio en la categoría del kiwi, representando el de las exportaciones del bloque. Argentina: Lideró los envíos de peras, aportando el 46% del volumen regional.

Lideró los envíos de peras, aportando el 46% del volumen regional. Brasil: Aunque registró envíos por 300.988 toneladas, se ratificó como el gigante productivo de la región con 23,75 millones de toneladas cosechadas, destinando el 99% de su oferta al consumo interno y a la transformación industrial.

Tecnología y logística: Los pilares de la competitividad

El crecimiento del bloque no solo ha respondido a mayor superficie cultivada, sino a la incorporación de innovaciones tecnológicas a lo largo de la cadena de valor. Destacan las inversiones en la optimización de la cadena de frío, la adopción de atmósferas controladas de última generación y soluciones de empaque sostenible, elementos clave para preservar la condición de la fruta en tránsitos marítimos de larga distancia.

Asimismo, la infraestructura logística y la aperturas de nuevas rutas —con hitos como la entrada en operaciones del megapuerto de Chancay en Perú— han permitido reducir tiempos de viaje y costos operativos. A pesar de los contratiempos climáticos vividos en la región, como sequías, heladas e inundaciones puntuales, la diversidad geográfica del Hemisferio Sur ha garantizado un flujo constante de fruta de alta calidad hacia los principales mercados globales.