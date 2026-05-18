Fruta fresca sostiene fuerte crecimiento de las exportaciones chilenas en 2026

Las exportaciones de fruta fresca mostraron un sólido desempeño durante el primer cuatrimestre de 2026, con las cerezas liderando los retornos del agro chileno y alzas relevantes en arándanos, avellanas, nectarines y ciruelas.

Mayo 18, 2026

El sector frutícola comenzó 2026 con cifras positivas y se consolidó como uno de los principales motores del comercio exterior chileno. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), las exportaciones nacionales sumaron US$39.772 millones entre enero y abril, lo que representa un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo del año pasado.

En ese contexto, la fruta fresca volvió a tener un rol protagónico en las exportaciones no tradicionales, impulsada principalmente por el sólido desempeño de las cerezas y el crecimiento de otras especies de alto valor.

Cerezas lideran los retornos del agro chileno

Las cerezas se mantuvieron como el principal producto agrícola de exportación del país, alcanzando envíos por US$2.441 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que representó un aumento de 24% respecto al mismo periodo del año anterior.

La especie continuó mostrando una fuerte demanda internacional, especialmente en el mercado asiático, lo que consolidó su posición como el principal motor de la fruticultura exportadora chilena.

El desempeño de las cerezas también fue determinante para el avance de las exportaciones no tradicionales, que alcanzaron US$17.161 millones y crecieron un 18,5% en el periodo analizado. Estas representaron el 43% del total exportado por Chile.

Avellanas, arándanos y nectarines muestran fuertes alzas

Junto con las cerezas, otras especies registraron incrementos importantes en sus exportaciones. Las avellanas destacaron entre los productos con mayor expansión, totalizando US$195 millones y registrando un crecimiento de 84%.

En paralelo, los arándanos alcanzaron exportaciones por US$416 millones, mientras que las ciruelas frescas llegaron a US$310 millones y los nectarines sumaron US$153 millones.

Las cifras reflejan una temporada favorable para distintas categorías de fruta fresca, apoyada por una mayor demanda internacional y por el fortalecimiento de la oferta chilena en mercados estratégicos.

Más empresas participan del comercio exterior

El informe también mostró un aumento en el número de compañías exportadoras. Entre enero y abril, 5.485 empresas chilenas realizaron exportaciones, lo que representa un crecimiento de 3% frente al mismo periodo de 2025.

Según las cifras oficiales, el 95% del crecimiento de las exportaciones chilenas se concentró en diez productos, entre los que la fruta fresca compartió protagonismo con la minería y el litio.

En ese escenario, el carbonato de litio fue el producto con mayor incidencia en el alza global de las exportaciones, alcanzando US$3.328 millones y registrando un crecimiento de 194%.

La fruticultura busca consolidar competitividad

El positivo arranque exportador se produce en un momento en que la industria frutícola chilena continúa enfrentando importantes desafíos vinculados a la competitividad, la logística y la diversificación de mercados.

En paralelo, el sector sigue avanzando en el recambio varietal, la incorporación tecnológica y la apertura comercial, buscando mantener su posicionamiento frente al crecimiento de otros actores agroexportadores de la región, especialmente de Perú.

La consolidación de mercados en Asia, Norteamérica y Europa, junto con la búsqueda de nuevos destinos, se perfila hoy como uno de los principales focos estratégicos para la fruta chilena en 2026.