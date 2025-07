Frutas chilenas impulsan récord histórico en exportaciones de alimentos durante el primer semestre de 2025

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de los alimentos chilenos, alcanzando US$ 2.896 millones durante el periodo evaluado.

El sector frutícola chileno continúa consolidándose como un pilar clave de las exportaciones nacionales, tras registrar cifras históricas durante el primer semestre de 2025. Según datos del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile, basados en el Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y junio los envíos de alimentos alcanzaron los, con un crecimiento interanual del. Y dentro de ese total,

“Es muy positivo que, pese al desafiante escenario comercial global, nuestros alimentos —especialmente las frutas— estén alcanzando récords de exportación”, destacó Ignacio Fernández, director general de ProChile. Atribuyó este logro al trabajo conjunto del sector público y privado, enfocado en consolidar a Chile como proveedor global de alimentos saludables, seguros y sostenibles, con una fuerte apuesta por diversificar mercados.

Frutas frescas y frutos secos al alza

Uno de los mayores hitos del período fue el desempeño de las cerezas chilenas, cuyo valor exportado alcanzó los US$ 2.243 millones, lo que representa un incremento del 14,4% en comparación al mismo semestre de 2024. Esta fruta continúa posicionándose como una de las más demandadas, especialmente en Asia.

También mostraron un crecimiento importante las uvas de mesa, que aumentaron sus envíos en un 10,9%, alcanzando los US$ 325 millones. En tanto, los kiwis subieron un 11,6%, con exportaciones por US$ 155 millones, confirmando la solidez de la oferta chilena en el hemisferio norte.

En el rubro de frutos secos, las nueces sin cáscara mostraron un incremento del 53,6%, alcanzando los US$ 145 millones, mientras que las avellanas duplicaron su valor exportado hasta llegar a US$ 144 millones, reflejando un creciente interés por este tipo de productos en mercados de alto valor.

Diversificación de mercados

Estados Unidos continúa liderando como principal destino de los alimentos chilenos, con envíos por US$ 2.896 millones en el primer semestre, un 4,1% más que en 2024. Sin embargo, China sigue muy de cerca, con un crecimiento del 5,2% y un total de US$ 2.793 millones, impulsado principalmente por la alta demanda de frutas frescas como las cerezas.

En Asia también se registraron avances relevantes en mercados como Japón (US$ 844 millones, +4,5%), Corea del Sur (US$ 325 millones, +14,8%) e India (US$ 73 millones, +19,7%). Asimismo, los envíos a los países del bloque ASEAN crecieron un 32,2%, alcanzando los US$ 289 millones. Este impulso será reforzado con el primer Encuentro Comercial Chile-ASEAN que se realizará en septiembre, y que incluirá ruedas de negocio con empresas del sector agroalimentario.

El crecimiento también se extendió a otros destinos relevantes: Europa con un alza del 22,7% (US$ 2.045 millones), Sudamérica con un 5% (US$ 1.506 millones) y África, que mostró un aumento de 32,7%, sumando US$ 283 millones.

