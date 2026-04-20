Frutas de Chile nombra a Monserrat Valenzuela como presidenta del Comité de Cítricos

La profesional, vinculada al gremio desde 2012, asumirá el desafío de consolidar avances técnicos y enfrentar un escenario internacional cada vez más exigente.

Abril 20, 2026

La ingeniera agrónoma se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de un comité frutícola dentro de Frutas de Chile, en un contexto de crecimiento y nuevos desafíos para la citricultura nacional.

En la última sesión del directorio del Comité de Cítricos de Frutas de Chile, Monserrat Valenzuela fue elegida por unanimidad como nueva presidenta de la entidad, convirtiéndose, además, en la primera mujer en encabezar uno de los comités de fruta de Frutas de Chile.

Valenzuela es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha estado ligada al comité desde 2012, año en que asumió como gerente, y luego se desempeñó como directora ejecutiva. Ahora reemplazará a Juan Enrique Ortúzar en la presidencia, dando continuidad al trabajo técnico y comercial desarrollado en los últimos años.

Tras asumir el cargo, Valenzuela destacó que este nombramiento representa un reconocimiento al trabajo conjunto realizado por el comité y las empresas asociadas, subrayando que la prioridad seguirá siendo enfrentar los nuevos desafíos de la industria, consolidar avances e impulsar iniciativas de investigación, difusión técnica y promoción internacional.

Asimismo, señaló que su llegada a la presidencia constituye un avance relevante en materia de liderazgo y equidad en el sector frutícola, destacando que este paso responde a una cultura organizacional basada en la igualdad de oportunidades.

Crecimiento sostenido y nuevos retos para la citricultura

La nueva presidenta indicó que la industria citrícola chilena ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, impulsado por el aumento de la superficie plantada, especialmente en mandarinas, la incorporación de nuevas tecnologías en huertos y poscosecha, y un mayor posicionamiento en mercados internacionales.

Además, destacó el rol estratégico de la citricultura dentro de la fruticultura nacional, especialmente por su aporte en generación de empleo durante la temporada invernal.

Respecto a los desafíos, Valenzuela apuntó a la necesidad de seguir avanzando en materia fitosanitaria, asegurar la disponibilidad de recursos hídricos y diversificar los destinos de exportación.

Si bien Estados Unidos continúa siendo el principal mercado para los cítricos chilenos, desde el comité están impulsando la apertura y consolidación de nuevos destinos, como México, así como de países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón, especialmente para los envíos de limón.

La dirigenta advirtió que depender en gran medida del mercado estadounidense representa un riesgo para el sector, particularmente en un escenario internacional cambiante, por lo que avanzar hacia una mayor diversificación será clave para la sostenibilidad futura de la industria.