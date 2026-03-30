Frutas de Chile presenta agenda procrecimiento al Ministerio de Agricultura para fortalecer la fruticultura

El gremio expuso una hoja de ruta enfocada en competitividad, apertura de mercados e inversión, en una reunión clave con el titular del agro.

Marzo 30, 2026

Con el objetivo de abordar los principales desafíos del sector, Frutas de Chile se reunió con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, junto a su equipo asesor, instancia en la que el gremio presentó su “Agenda Frutícola ProCrecimiento”, documento que reúne seis líneas prioritarias para el desarrollo de la fruticultura nacional y que requieren del apoyo del Gobierno.

Durante el encuentro, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, valoró positivamente la instancia: “La reunión con el ministro de Agricultura fue muy positiva. Tuvimos la oportunidad de plantearle las propuestas que Frutas de Chile tiene de procrecimiento para el sector frutícola, las cuales fueron muy bien acogidas. Creemos que vamos a trabajar muy de la mano entre el sector público y el privado”, señaló.

El dirigente agregó que este trabajo conjunto no solo involucrará al Ministerio de Agricultura, sino también a los distintos gremios vinculados a la actividad productiva y exportadora del país.

En la reunión, Marambio estuvo acompañado por el gerente general, Miguel Canala-Echeverría, y el secretario general, Rodrigo Gallardo. Por parte del ministerio participaron, además del titular de la cartera, el jefe de asesores, Dionisio Faulbaum; el asesor legislativo, Felipe Pereira; el jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, Gabriel Layseca; y la(s) directora(s) de Odepa, Daniela Acuña.

Seis ejes para reactivar el crecimiento

La “Agenda Frutícola ProCrecimiento” contempla un conjunto de seis medidas estratégicas orientadas a dinamizar la inversión y el empleo en la industria. Estas apuntan a fortalecer la base del modelo exportador a través del trabajo fitosanitario; recuperar la competitividad en el mercado de Estados Unidos; promover la apertura comercial y fitosanitaria en mercados estratégicos; asegurar la disponibilidad de mano de obra agrícola de temporada; y avanzar en infraestructura hídrica, logística y portuaria.

En este contexto, el gremio planteó como meta alcanzar exportaciones por US$10.000 millones al año 2028. Para ello, subrayó la necesidad de avanzar en condiciones habilitantes que permitan sostener el crecimiento del sector.

Cabe destacar que, durante la última temporada, la industria frutícola de exportación generó retornos por US$8.630 millones y superó por primera vez los 3 millones de toneladas exportadas, consolidando a Chile como el principal proveedor de fruta fresca del hemisferio sur y como el principal sector exportador no cobre del país.

Modernización del SAG y apertura de mercados

Entre las prioridades, Frutas de Chile enfatizó la modernización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), destacando el rol clave del SAG en la protección del patrimonio fitosanitario nacional. Entre las propuestas se incluyen mejoras en los sistemas de inspección, el fortalecimiento de la protección sanitaria y una mayor agilidad en la apertura de mercados internacionales.

En materia comercial, el gremio hizo hincapié en profundizar su presencia en mercados de alto potencial, proponiendo avanzar en el acuerdo CEPA con la India, retomar la renegociación con Corea del Sur para recuperar ventajas competitivas y explorar nuevas oportunidades en países africanos, como Marruecos.

Foco en Estados Unidos y diplomacia comercial

Respecto al mercado estadounidense, Frutas de Chile planteó la necesidad de retomar negociaciones a nivel presidencial para recuperar el arancel del 0% para la fruta chilena, considerando que actualmente enfrenta un gravamen del 10%.

Asimismo, el gremio destacó la importancia de reactivar el protocolo de Systems Approach para la uva de mesa proveniente del norte y centro del país, con el fin de eliminar la exigencia de fumigación que afecta su competitividad.

En paralelo, se subrayó la necesidad de fortalecer la red de agregados agrícolas y comerciales en el exterior, como parte de una estrategia de inserción internacional más robusta.

Mano de obra e infraestructura: desafíos clave

Otro de los temas abordados fue la disponibilidad de trabajadores agrícolas de temporada. En este ámbito, Frutas de Chile propuso adecuar la normativa vigente para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Bolivia, considerados fundamentales para labores de cosecha y embalaje.

Si bien actualmente se utiliza la Visa Mercosur —con cerca de 120.000 permisos otorgados—, el gremio planteó la necesidad de agilizar los procesos administrativos por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Finalmente, la agenda evidencia la urgencia de avanzar en infraestructura hídrica ante el escenario de escasez de agua. Entre las propuestas destacan el desarrollo de desaladoras multipropósito con energías limpias, la evaluación de proyectos de carreteras hídricas y el mejoramiento de embalses existentes, con el objetivo de evitar pérdidas y asegurar su correcto funcionamiento.

Fuente: Frutas de Chile