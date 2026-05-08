Fundecitrus proyecta caída de 13% en la cosecha de naranja de Brasil para 2026/27

La nueva estimación para el principal cinturón citrícola brasileño anticipa una menor producción debido al impacto climático, la alternancia productiva y el avance del greening, enfermedad que continúa presionando a la industria.

Mayo 8, 2026

La citricultura brasileña enfrentaría una temporada de menor oferta en 2026/27. Así lo anticipó Fundecitrus, entidad que proyectó una producción de 255,2 millones de cajas de naranjas de 40,8 kilos en el cinturón citrícola de São Paulo y Triángulo/Sudoeste Mineiro, la principal zona productora del país.

La cifra representa una caída cercana al 13% respecto de la campaña anterior, en un escenario marcado por problemas climáticos, la alternancia natural de producción de los huertos y el persistente avance del greening, considerado actualmente la enfermedad más severa para la industria citrícola mundial.

De acuerdo con el reporte, las condiciones climáticas registradas durante el desarrollo de la fruta afectaron el potencial productivo de los árboles, especialmente tras períodos de altas temperaturas y déficit hídrico observados en varias zonas productoras. A esto se suma el fenómeno de vecería, que provoca fluctuaciones naturales entre temporadas de alta y baja carga frutal.

Greening sigue siendo la principal amenaza

Uno de los puntos que más preocupan al sector es el avance del Huanglongbing (HLB), conocido como greening. La enfermedad, transmitida por el insecto Diaphorina citri, provoca el debilitamiento de los árboles, la caída prematura de la fruta y la reducción de la productividad.

Fundecitrus advirtió que el aumento de las plantas afectadas continúa generando pérdidas relevantes para la industria brasileña, especialmente en huertos con menor nivel de control sanitario. El organismo ha reforzado en los últimos años las campañas de monitoreo y erradicación para contener la expansión del patógeno.

Brasil es el mayor productor y exportador mundial de jugo de naranja, por lo que cualquier ajuste en su producción suele tener un impacto en el mercado internacional, particularmente en la disponibilidad de jugo concentrado y en la evolución de los precios globales.

Mercado atento a la evolución de la oferta

La menor cosecha proyectada se da en un contexto de alta atención del mercado internacional a la disponibilidad de cítricos procesados. En temporadas recientes, la industria brasileña ya había enfrentado dificultades derivadas de eventos climáticos extremos y del aumento de los costos de producción.

Analistas del sector estiman que una oferta más ajustada podría sostener los precios internacionales del jugo de naranja durante parte de la temporada, aunque el comportamiento final dependerá también de la demanda global y de la evolución climática en los próximos meses.

Fundecitrus continuará actualizando las proyecciones productivas conforme avance la campaña y se consolide el desarrollo de la fruta en las distintas regiones citrícolas de Brasil.