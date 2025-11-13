Garcés Fruit anuncia zarpe del primer Cherry Express rumbo a China con cerezas chilenas

El primer Cherry Express de la temporada zarpó desde San Antonio, dando el puntapié inicial a una nueva etapa de envíos de cerezas chilenas al mercado asiático.

A través de Linkedin, Garcés Fruit anunció la salida del primer “Cherry Express” de la temporada 2025. Este martes 11 de noviembre, el buque MSC Lome V zarpó desde el puerto de San Antonio, con a bordo las cerezas de la compañía, rumbo a China, en el marco del programa Cherry Express.

La nave forma parte del servicio Alpaca, uno de los cuatro servicios especiales que operará San Antonio Terminal Internacional (STI) durante esta temporada para el envío de cerezas frescas, lo que asegura una conexión rápida y eficiente con el principal mercado de esta fruta.

Las cerezas de distintas variedades fueron procesadas en las plantas de Garcés Fruit, donde se aplican los más altos estándares de calidad y control, antes de ser cargadas en contenedores refrigerados que preservan su frescura durante todo el trayecto, indicó la compañía.

El MSC Lome V, equipado con tecnología Smart Reefer, está especialmente optimizado para este tipo de carga, garantizando que las cerezas lleguen a destino con su frescura, dulzura y color característicos.

Este año, la temporada se proyecta más extensa de lo habitual, ya que el Año Nuevo Chino 2026 se celebrará entre el 17 de febrero y el 3 de marzo, ampliando las oportunidades comerciales para los exportadores chilenos.

En octubre, Garces Fruit anunció el primer envío de cerezas chilenas a China por vía aérea. Según información publicada, se espera que el primer cargamento marítimo arribe a puerto en 23 días.