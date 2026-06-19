Ruta de diversificación: El mercado de India expande un 149% la recepción de manzanas y nueces chilenas

El último informe comercial de ProChile sitúa a la potencia emergente como el mercado de mayor dinamismo para los envíos no cobre-no litio, abriendo una ventana estratégica para diversificar las exportaciones agrícolas nacionales.

Junio 19, 2026

El mapa del comercio exterior chileno está experimentando una importante reconfiguración estratégica. Durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, las exportaciones nacionales no tradicionales (no cobre-no litio) anotaron un avance del 7%, alcanzando una facturación global de US$ 22.946 millones. En este escenario de crecimiento, India se alzó indiscutiblemente como el mercado más dinámico de toda la red comercial chilena, registrando un impresionante crecimiento del 149,7% y abriendo un horizonte clave para el sector silvoagropecuario.

Según los datos procesados por el Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile , basados en los registros del Servicio Nacional de Aduanas, este salto hacia el mercado indio —que sumó US$ 1.201 millones en el primer de cinco meses— representa una señal de oportunidad histórica para los exportadores agrícolas que buscan reducir la alta dependencia de los destinos tradicionales.

Manzanas y nueces: Las estrellas de la canasta agropecuaria

Si bien los derivados de oro representaron el mayor volumen macroeconómico del periodo, la radiografía interna del informe confirma una diversificación acelerada y muy saludable de la oferta alimentaria en las góndolas de la potencia asiática:

Manzanas frescas: Se consolidaron firmemente como el principal producto del agro chileno en India. Las exportaciones de esta fruta alcanzaron los US$ 38 millones, anotando un sólido crecimiento del 71,8%. El dato valida el creciente interés del consumidor indio por la fruta de calidad de contraestación.

Se consolidaron firmemente como el principal producto del agro chileno en India. Las exportaciones de esta fruta alcanzaron los US$ 38 millones, anotando un sólido crecimiento del 71,8%. El dato valida el creciente interés del consumidor indio por la fruta de calidad de contraestación. Nueces chilenas: La industria de los frutos secos sacó cuentas alegres al registrar envíos por US$ 8 millones, lo que equivale a un despegue del 88,9%. Este incremento es visto como un espaldarazo clave para un sector que enfrenta una dura competencia global y que ve en India un mercado de alta escala y mayor capacidad de compra.

La industria de los frutos secos sacó cuentas alegres al registrar envíos por US$ 8 millones, lo que equivale a un despegue del 88,9%. Este incremento es visto como un espaldarazo clave para un sector que enfrenta una dura competencia global y que ve en India un mercado de alta escala y mayor capacidad de compra. Cereales y procesados: Las harinas, almidones y derivados de cereales mostraron un avance sostenido, destacando el comportamiento de la avena, que expandió sus retornos en un 17,4%.

Servicios y TI también sacan cuentas alegres

El balance general de ProChile a mayo de 2026 también dejó en evidencia el gran momento que atraviesa el sector servicios, el cual acumuló ventas globales por US$ 1.568 millones (+16,8%). Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) lideraron este bloque con US$ 485 millones colocados en 77 países, seguidas muy de cerca por el rubro de Mantenimiento y Reparación, que duplicó sus exportaciones al crecer un 127,1% (US$ 331 millones). Estados Unidos y Perú se mantuvieron como los principales clientes de los intangibles chilenos.

Una estrategia necesaria para mitigar riesgos globales

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, destacó que este dinamismo comercial demuestra la resiliencia y competitividad internacional de la producción local. Para el mundo agrícola, consolidar la bandera chilena en un mercado con el volumen demográfico y de consumo de India llega en un momento crucial.

Frente a las crecientes complejidades logísticas marítimas, las barreras fitosanitarias y las fluctuaciones de precios en los mercados maduros, la diversificación hacia el sur de Asia se perfila como la vía más inteligente para diluir los riesgos comerciales de los productores y garantizar la rentabilidad de los huertos nacionales a largo plazo.