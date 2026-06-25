Giro histórico en los cítricos: Marruecos desbanca a España y lidera el mercado británico de mandarinas

Impulsado por los efectos del Brexit, agresivas inversiones en infraestructura hídrica y el acceso masivo a variedades patentadas de alto valor, el país norteafricano logra quedarse con el 50% de las importaciones de Gran Bretaña.

Junio 25, 2026

El mapa del comercio frutícola en Europa ha sufrido un vuelco geopolítico sin precedentes. Marruecos ha logrado desplazar oficialmente a España como el principal proveedor de mandarinas del Reino Unido, consolidando un cambio de liderazgo que venía gestándose tras las transformaciones del mercado británico. De acuerdo con los últimos informes de la campaña (octubre de 2025 – abril de 2026) procesados por EastFruit, las exportaciones marroquíes hacia las islas alcanzaron un récord histórico de 76.000 toneladas, superando los 60 millones de libras esterlinas en valor y tomando el control de la mitad de todo el mercado de mandarinas en el Reino Unido.

El impulso del Brexit y la resiliencia climática

Históricamente, la producción española dominaba con comodidad los programas invernales británicos, especialmente en el periodo clave de festividades de fin de año. Sin embargo, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea igualó las condiciones fitosanitarias y arancelarias para los proveedores externos al bloque. En este nuevo tablero de juego, Marruecos reaccionó con rapidez para competir en igualdad de condiciones técnicas.

A este factor normativo se suma la crisis climática en el Mediterráneo. Mientras los campos españoles arrastran campañas golpeadas por sequías extremas y olas de calor que han mermado los volúmenes y calibres comerciales, Marruecos ha logrado mitigar condiciones meteorológicas adversas similares gracias a un agresivo plan estatal de inversiones públicas orientadas a la desalinización de agua de mar, garantizando el suministro hídrico en sus principales regiones frutícolas.

Variedades patentadas: La llave de los supermercados

Más allá de la logística y el agua, el verdadero factor diferencial para consolidar este volumen récord ha sido la apuesta por la genética premium. La apertura de licencias para la producción y exportación masiva de la mandarina Nadorcott ha transformado la oferta magrebí. Esta variedad patentada es una de las más codiciadas por las grandes cadenas de supermercados británicas debido a sus óptimos atributos de sabor, calidad de postcosecha y facilidad de pelado para el consumidor final.

El sorpasso marroquí evidencia cómo la combinación de disrupciones políticas, escasez de recursos y diversificación varietal puede redefinir las corrientes comerciales de manera permanente. Con una infraestructura productiva en expansión, protocolos comerciales adaptados al Reino Unido y un soporte hídrico tecnificado, Marruecos se posiciona no solo como una alternativa estacional, sino como el nuevo actor dominante del negocio de cítricos en los mercados más lucrativos del continente europeo.

fuente: Rue.20