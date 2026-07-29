Gobierno de Keiko Fujimori anuncia plan nacional contra El Niño y designa a Marco Vinelli en el MIDAGRI

En su mensaje por el 205 Aniversario Patrio, el nuevo Ejecutivo detalló un plan preventivo para el sector agrícola frente al cambio climático y oficializó al gabinete ministerial, destacando la designación de un especialista en economía agrícola al frente de la cartera agraria.

Julio 29, 2026

El gobierno liderado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, inició su gestión con el objetivo central de retomar el crecimiento económico con prosperidad inclusiva y cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos. En el ámbito agrario, la administración ha situado como prioridad la mitigación de los embates climáticos y la ejecución de obras estructurales mediante una conducción técnica especializada.

Un plan de contingencia nacional para enfrentar el Fenómeno El Niño

Ante el constante acecho del cambio climático y la amenaza del Fenómeno El Niño, la mandataria señaló que se destinarán recursos extraordinarios para romper con la lógica de la reacción tardía. Al respecto, enfatizó:

“El clima no espera los tiempos de la burocracia, por eso implementaremos un plan de contingencia nacional frente al Fenómeno El Niño, que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”.

Las acciones inmediatas contemplan la descolmatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios modernos, la asignación de maquinaria pesada en puntos críticos y un sistema logístico rápido para abastecer de agua, alimentos y medicinas a las zonas vulnerables. Asimismo, la mandataria aseguró que los productores contarán con respaldo del Estado:

“Nuestros agricultores no estarán solos”, recibiendo asistencia financiera y técnica.

Desarrollo de infraestructura productiva y conectividad vial

Para potenciar la productividad del país, el Ejecutivo destacó la necesidad de incrementar la disponibilidad de infraestructura, acelerando la inversión pública y privada. Esto incluye la ejecución de presas, diques, pozos, canales de riego, tuberías y estaciones de bombeo.

Asimismo, se impulsarán redes viales de gran envergadura como la culminación de la nueva Carretera Central, la Longitudinal de la Sierra, diversas autopistas y el desarrollo de sistemas de trenes de cercanía entre Lima-Ica y Lima-Barranca, con el fin de integrar los mercados y reducir costos logísticos.

Marco Vinelli asume el MIDAGRI con desafíos estratégicos

Para liderar la cartera en medio de esta compleja coyuntura climática, el economista Marco Vinelli Ruiz juramentó como titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en Palacio de Gobierno. Vinelli cuenta con una maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA) por Centrum Católica y otra en Finanzas, además de una sólida especialización en economía agrícola, infraestructura de riego, financiamiento rural, cambio climático y seguridad alimentaria.

En su trayectoria pública y privada, ha ejercido como director ejecutivo de Agro Rural, director general de Negocios Agrarios, jefe de Agroideas y gerente general de la agroexportadora Allpu. Sus principales retos al mando del ministerio comprenderán el impulso a la infraestructura de riego, el respaldo a la pequeña agricultura, la titulación de tierras y la respuesta oportuna ante las emergencias climáticas.

La implementación de un plan preventivo nacional frente al Fenómeno El Niño, combinada con la dirección técnica y experta de Marco Vinelli en el Midagri, establece los pilares estratégicos con los que el nuevo gobierno busca blindar a la agricultura peruana, garantizando la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de las familias rurales del país.