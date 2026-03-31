Gobierno designa a Domingo Rojas como nuevo director nacional del SAG

El ingeniero agrónomo, con trayectoria previa en el propio servicio, asume el liderazgo del organismo en un contexto marcado por desafíos sanitarios y exigencias del comercio internacional.

Marzo 31, 2026

El gobierno oficializó el nombramiento de Domingo Rojas Philippi como nuevo director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), decisión que fue comunicada por el Ministerio de Agricultura, junto con el propio organismo, a través de sus canales oficiales.

La designación fue realizada directamente por el Presidente de la República, mediante una facultad prevista en la normativa de Alta Dirección Pública que permite los nombramientos sin concurso en determinados cargos estratégicos al inicio del mandato.

Rojas es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un magíster en Dirección Financiera. Posee más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como privado, con una trayectoria estrechamente ligada al SAG.

Dentro de su historial en el servicio, se desempeñó como subdirector de Operaciones entre 2018 y 2022, además de haber ocupado diversos cargos técnicos y de jefatura en años anteriores, lo que le otorga conocimiento directo del funcionamiento interno del organismo.

Su llegada se produce en un escenario en el que el SAG desempeña un rol clave para la agricultura chilena, especialmente en materia de control sanitario, certificación de exportaciones y resguardo del patrimonio fito y zoosanitario del país.

En este contexto, el nuevo director deberá enfrentar una agenda marcada por mayores exigencias de los mercados internacionales, la necesidad de modernización institucional y los efectos del cambio climático sobre la sanidad agrícola, elementos críticos para la competitividad del sector exportador.

Con este nombramiento, el Ejecutivo apuesta por un perfil técnico con experiencia interna para liderar uno de los servicios más relevantes para el desarrollo del agro chileno.

Tras reunirse con el ministro Jaime Campos, el nuevo director del SAG agradeció el nombramiento del Gobierno y enfatizó que su gestión pondrá un especial énfasis en generar “una mayor cercanía con los funcionarios para motivarlos y, en el fondo, retomar esta visión de, como decía el ministro, potenciar el desarrollo agroexportador. Lo mismo, a su vez, que esperamos para nuestros usuarios”.

Foto: Minagri