Gobierno destina $13 mil millones para apoyar a pequeños agricultores frente al alza de insumos

El incentivo Capital de Trabajo de INDAP beneficiará a más de 66 mil productores en todo el país, con un aumento en el monto individual del aporte.

Abril 29, 2026

En un contexto marcado por el encarecimiento de los insumos agrícolas, el Ministerio de Agricultura anunció la entrega de $13 mil millones para fortalecer la capacidad productiva de pequeños agricultores en todo Chile. La medida, implementada a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), beneficiará a 66.200 usuarios de la Agricultura Familiar Campesina.

El apoyo se canaliza mediante el incentivo Capital de Trabajo, orientado a cofinanciar la compra de insumos y equipamiento básico para actividades silvoagropecuarias. Este 2026, el monto individual del beneficio experimentó un aumento significativo, pasando de $145.000 a $200.000 por agricultor.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, subrayó que esta herramienta busca mitigar el impacto del alza de costos productivos. “Estamos trabajando junto a INDAP para respaldar a los pequeños agricultores en un escenario complejo. Este aporte apunta a reducir la presión que generan los mayores precios de los insumos y a asegurar la continuidad de la producción de alimentos”, señaló.

El financiamiento podrá destinarse a la adquisición de fertilizantes, herramientas, insumos veterinarios, alimento animal, materiales de riego, polietileno, entre otros elementos clave para el desarrollo de la actividad agrícola.

Desde INDAP, la subdirectora (s) Antonella Pecchenino destacó el esfuerzo institucional por fortalecer el apoyo este año. Según indicó, el incremento del beneficio responde a la necesidad de entregar mayor liquidez a los productores en un contexto desafiante, marcado por factores externos que han impactado los costos del sector.

Distribución regional y modalidades de entrega

La región del Maule concentra el mayor número de beneficiarios, con 11.636 agricultores, seguida por Los Lagos (9.432), Ñuble (7.508) y O’Higgins (7.102).

El incentivo será entregado durante el primer semestre de 2026 y contempla distintas modalidades: depósito bancario, pago directo en efectivo o a través de mecanismos definidos por los propios usuarios.

Entre los beneficiarios se encuentra María Becerra Céspedes, agricultora de la comuna de Teno (Maule), quien destinará los recursos a fortalecer su invernadero. La productora señaló que utilizará el aporte para la compra de semillas, con el objetivo de impulsar un nuevo proyecto productivo y mejorar su abastecimiento.

Apoyo adaptado a las realidades locales

En la región de Aysén, donde 809 productores accederán al beneficio, el incentivo fue entregado en formato de forraje en la comuna de Aysén, con el fin de facilitar el inicio de la temporada agrícola y enfrentar el invierno. Entre los insumos distribuidos se incluyen maíz, trigo, avena, afrechillo, cosetán y bloques minerales.

María Ramírez, dirigenta de la Junta de Vecinos de Alto Mañihuales y productora ganadera, valoró la medida, destacando la importancia de que los apoyos lleguen directamente a los territorios. Según comentó, este tipo de iniciativas facilita el acceso a beneficios que, de otro modo, resultan difíciles de gestionar para pequeños productores alejados de los centros urbanos.

Fuente: Minagri