Gobierno impulsa penas de cárcel por ingreso de plagas y refuerza acciones contra la mosca de la fruta

Chile se mantiene como un país libre de mosca de la fruta, condición indispensable para acceder a los mercados internacionales más exigentes.

El Ministerio de Agricultura presentó nuevas indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la internación de enfermedades animales y plagas vegetales. La propuesta, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, busca castigar con presidio menor en su grado mínimo a medio (61 a 540 días) a quienes pongan en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario del país.

La iniciativa incorpora esta conducta al artículo 290 del Código Penal y mantiene la sanción diferenciada para la propagación de plagas, contenida en el artículo 289, debido a su mayor gravedad. Según el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se trata de “una medida responsable y proporcional” que, además, actualiza normas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para resguardar la agricultura y la seguridad alimentaria frente a amenazas externas.

Mosca de la fruta: coordinación y vigilancia intensificada

En paralelo, el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, encabezó una nueva sesión del Comité de Mosca de la Fruta, que reunió a autoridades, gremios, productores y parlamentarios. La instancia revisó las acciones de vigilancia, control y prevención ante el aumento de brotes transitorios de Ceratitis capitata detectados en 2025.

El SAG destacó que, pese a estas detecciones, Chile mantiene su estatus de país libre de la plaga, condición clave para acceder a mercados internacionales. Este año, el organismo ha reforzado su trabajo en terreno y la coordinación con Carabineros, decomisando más de 226 mil kilos de productos agropecuarios de origen ilegal —muchos con plagas cuarentenarias— en regiones desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos.

Espinoza subrayó que la labor conjunta entre el sector público y el privado continuará mediante un comité técnico permanente, con el objetivo de proteger “una agricultura fuerte, segura y con proyección”. Entre las medidas acordadas está el fortalecimiento de campañas de educación y autocuidado para productores y ciudadanía.

Las autoridades coincidieron en que conservar el estatus de país libre de plagas es una tarea colectiva y constante, fundamental para resguardar la competitividad frutícola, el empleo rural y la soberanía alimentaria de Chile.