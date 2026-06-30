Grave contaminación de carga: Incautan 110 kilos de cocaína en contenedor con berries congelados de origen chileno

El cargamento ilícito, valorado en 36 millones de dólares australianos, fue descubierto en Port Botany (Sídney). Las autoridades locales advierten una peligrosa y creciente tendencia criminal de "contaminar" contenedores refrigerados (reefers), lo que enciende las alarmas por el impacto reputacional y los riesgos de seguridad para el sector frutícola nacional.

Junio 30, 2026

Las autoridades de Australia asestaron un importante golpe al narcotráfico internacional al incautar un cargamento de 110 kilogramos de cocaína oculto al interior de un contenedor marítimo refrigerado que transportaba berries congelados procedente de Chile. El hallazgo vuelve a poner bajo máxima alerta la seguridad de la cadena logística global y evidencia cómo las organizaciones del crimen organizado transnacional continúan utilizando las cargas perecibles legítimas como fachada para sus operaciones.

El procedimiento estratégico se llevó a cabo en Port Botany, Sídney, una de las principales puertas de entrada de mercancías a Australia y el mayor centro de movimiento de contenedores de Nueva Gales del Sur.

El operativo en Port Botany

La detección se concretó luego de que oficiales de la Australian Border Force (ABF) identificaran anomalías y paquetes sospechosos tras someter a revisión el contenedor reefer el pasado 24 de junio. La unidad de transporte tenía como destino final el noroeste de Sídney.

Durante la inspección física detallada, los investigadores aduaneros hallaron 110 ladrillos de polvo blanco comprimido, embalados individualmente con un peso aproximado de un kilo cada uno. Las pruebas de campo preliminares arrojaron un resultado positivo para clorhidrato de cocaína. De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento ilícito fue valorizado en cerca de 36 millones de dólares australianos en el mercado negro local.

La Australian Federal Police (AFP) asumió formalmente las competencias de la investigación y solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a la red criminal detrás de esta importación fallida. Hasta el momento, las agencias australianas no han informado sobre personas detenidas vinculadas de forma directa al caso, así como tampoco han precisado cuál fue el puerto chileno de origen desde donde zarpó el contenedor.

Radiografía de una modalidad en auge: El peligro de los contenedores reefer

Este caso reactivó de forma inmediata las alertas en Oceanía en torno a una modalidad delictiva que las agencias de inteligencia vienen monitoreando de cerca desde hace al menos dos años: el uso sistemático de contenedores refrigerados vinculados a productos alimenticios que requieren estrictas cadenas de frío (como los berries) para camuflar sustancias ilícitas.

Según explicaron la AFP y la ABF, las mafias internacionales aprovechan las complejas estructuras internas de estos equipos especializados para esconder la droga en:

Paneles de aislamiento térmico.

Compartimentos técnicos y sistemas de ventilación del motor.

Estructuras de las paredes o directamente entre las cajas de la carga lícita.

Alerta para los operadores logísticos

Las agencias advirtieron que esta modalidad representa un peligro directo no solo para la reputación de los países exportadores, sino para la seguridad física de los trabajadores portuarios, transportistas, depósitos y exportadores legítimos. En investigaciones anteriores, se descubrió que las bandas criminales instalan dispositivos de rastreo satelital (GPS) ocultos para seguir el trayecto de los contenedores en tiempo real e intentar extraer la droga de forma violenta o mediante redes de corrupción en los puertos de destino, patios o centros de distribución.

El precedente logístico y el puente Chile-Australia

Esta no es la primera vez que las rutas comerciales entre Chile y el país oceánico se ven afectadas por este fenómeno. Las agencias australianas recordaron que en febrero de 2025 se incautaron 41 kilos de cocaína en dos contenedores refrigerados en el mismo puerto de Sídney (uno de ellos proveniente de Chile y el otro de Bélgica), donde la droga también se descubrió oculta en los paneles traseros de la estructura del contenedor.

Por su parte, las autoridades chilenas —a través de la Fiscalía, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI)— han intensificado las fiscalizaciones en origen. El hito más reciente ocurrió en mayo de 2026 con la “Operación Código Sombra”, la cual logró desbaratar una organización que pretendía enviar más de 58 kilos de cocaína desde el puerto de San Antonio hacia Australia, utilizando en esa oportunidad sacos de harina como carga declarada. Asimismo, se han llevado a cabo exitosas operaciones de entrega vigilada internacional, demostrando una fluida coordinación bilateral entre Santiago y Sídney.

Desafíos urgentes para el sector agrofrutícola nacional

Para la industria exportadora chilena, y de forma muy particular para el sector de los frutos secos y frescos, este millonario decomiso en Port Botany ratifica la necesidad urgente de robustecer al máximo los protocolos de seguridad interna.

Especialistas del sector señalan que las empresas deben priorizar:

Trazabilidad total: Monitoreo estricto desde los huertos y plantas de congelado hasta los terminales portuarios. Seguridad documental y control de sellos: Implementación de sellos de alta seguridad no manipulables y verificación rigurosa de los choferes y proveedores logísticos. Auditoría de puntos críticos: Revisión exhaustiva de las estructuras de los contenedores antes del consolidado de la fruta.

La contaminación de los alimentos congelados chilenos no solo arrastra severas implicancias penales y paralizaciones operativas para las empresas afectadas, sino que pone en juego el activo más valioso de la agroindustria nacional en el extranjero: la confianza, la inocuidad y la integridad de su cadena de valor.

Fuente: Biobío y Diario Frutícola