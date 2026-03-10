Grupo chileno Penta invierte US$60 millones en proyecto de arándanos en Perú

La iniciativa contempla el desarrollo de 400 hectáreas en la región de La Libertad, con foco en la exportación hacia mercados como Estados Unidos, Europa y China.

El holding chileno Empresas Penta anunció una nueva apuesta por el sector agrícola en Perú. La compañía destinará cerca de US$60 millones para desarrollar un proyecto de 400 hectáreas de arándanos en Trujillo, región de La Libertad, reforzando su presencia en la agroindustria de exportación del país.

La iniciativa forma parte de la estrategia del grupo para ampliar su plataforma productiva fuera de Chile y aprovechar el fuerte posicionamiento de Perú en el mercado global de berries. La producción estará orientada principalmente a los mercados internacionales, con envíos previstos a Estados Unidos, Europa y China, destinos que concentran gran parte de la demanda mundial de arándanos.

Expansión agrícola en el norte peruano

El proyecto se desarrollará en un predio de aproximadamente 400 hectáreas, que podría ampliarse a futuro según el desempeño productivo y las condiciones del mercado internacional.

Según explicó Fabio Valdés, presidente de Empresas Penta, la decisión responde al dinamismo de la demanda global de esta fruta, así como a las ventajas productivas que ofrece Perú.

“El arándano es un negocio que hoy tiene una demanda global muy dinámica. Perú ofrece condiciones productivas muy competitivas y una ventana comercial clave para abastecer a los principales mercados”, señaló el ejecutivo.

En particular, la costa norte del país, donde se ubica Trujillo, se ha consolidado como uno de los polos más dinámicos de la agroexportación peruana, gracias a su clima favorable y a su capacidad de producir fruta en momentos de alta demanda internacional.

Un mercado en fuerte crecimiento

La inversión también se enmarca en el notable crecimiento del sector del arándano en Perú durante la última década. El país se ha consolidado como el mayor exportador mundial de esta fruta, alcanzando en 2025 ventas por US$2.457 millones y más de 373 mil toneladas exportadas, con Estados Unidos como principal destino.

Este dinamismo ha convertido al arándano en uno de los principales motores de las agroexportaciones peruanas y ha impulsado el ingreso de nuevos actores al negocio.

Trayectoria del grupo en el sector frutícola

El holding chileno ingresó al negocio agrícola en 2006, inicialmente con cultivos de uva de mesa y paltas, para luego diversificar su portafolio hacia otros productos de mayor valor como cerezas y mandarinas.

Actualmente, la compañía mantiene una plataforma productiva relevante en Chile a través de su filial Agrícola Mercedario, enfocada en frutales orientados a exportación.

Con este nuevo proyecto en Perú, Empresas Penta busca fortalecer su presencia en la agroindustria regional y aprovechar el crecimiento sostenido del mercado internacional de berries.