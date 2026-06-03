Modelo de exportación: Egipto consolida su robusto sistema de control de ADN para frenar la uva de mesa ilegal

La alianza entre la Administración Central de Cuarentena Vegetal (CAPQ) y The Breeders’ Alliance cumple tres años de éxito, frenando el fraude en el origen. De cara a la temporada 2026, el sistema sumará el bloqueo automático ante negativas de fiscalización y un estricto foco en los viveros.

Junio 3, 2026

En un mercado global cada vez más exigente con el respeto a la propiedad intelectual, Egipto ha logrado posicionarse como un ejemplo de vanguardia en la defensa de los derechos de obtentor vegetal. El sistema de control implementado por la Administración Central de Cuarentena Vegetal de Egipto (CAPQ), diseñado para impedir la exportación de uvas de mesa provenientes de huertos clandestinos, ha entrado con éxito en su tercer año de funcionamiento, consolidándose como un modelo altamente eficiente de fiscalización en origen.

Con miras al inicio de la temporada exportadora 2026, las máximas autoridades de CAPQ, lideradas por su director, el Dr. Mohammed Mansi, y el director técnico, el Dr. Elsayed Abbas, se reunieron en El Cairo con Duncan Macintyre, presidente de The Breeders’ Alliance. El encuentro tuvo como objetivo revisar el engranaje del programa y coordinar nuevas y más severas medidas regulatorias. Cabe destacar que los miembros de esta alianza internacional representan más del 80% de las variedades protegidas de uva de mesa que se cultivan actualmente en la nación norafricana.

¿Cómo opera el cerrojo genético de la CAPQ?

A diferencia de otras industrias donde los obtentores deben emprender costosas y desgastantes batallas legales en los mercados de destino —arriesgando además la reputación comercial del país proveedor—, el enfoque egipcio neutraliza la piratería en la raíz.

La CAPQ es el organismo exclusivo responsable de otorgar los Códigos de Exportación obligatorios tanto para productores como para centrales de embalaje (packings). Sin este código, es técnicamente imposible despachar fruta al extranjero. Para calificar y mantener este beneficio, los exportadores deben demostrar fehacientemente que poseen las licencias y derechos legales para cultivar cada variedad protegida.

Cuando existe una sospecha fundada o una denuncia sobre una plantación ilegal, los inspectores de la CAPQ acuden al predio para tomar muestras de tejido vegetal. Estas son procesadas en el avanzado laboratorio de ADN de la CAPQ en El Cairo, donde los resultados se contrastan con una base de datos genética integral que abarca todas las variedades comerciales protegidas. Si el análisis molecular confirma que el material proviene de una explotación no autorizada, el Código de Exportación se revoca de inmediato, bloqueando por completo el acceso del infractor a los mercados internacionales.

Para este 2026, la normativa se endurecerá drásticamente: si un productor o empresa impide o niega el ingreso del personal de la CAPQ para tomar muestras, perderá de forma automática su código de exportación.

Confianza internacional e impulso al recambio varietal

Los líderes de los principales gremios agrícolas egipcios han respaldado con fuerza este blindaje legal. Mohsen El Beltagy, presidente de la Asociación Egipcia para la Mejora de las Exportaciones Hortícolas (HEIA), destacó que el ordenamiento de este sistema de codificación ha sido el motor detrás del salto en competitividad que ha dado la industria de la uva de mesa del país.

Por su parte, el presidente del Consejo Egipcio de Exportaciones Agrícolas y miembro del Parlamento, Abdel-Hamid Demerdash, enfatizó que el riguroso programa de la CAPQ ha devuelto la confianza a los desarrolladores genéticos internacionales. Al tener certezas jurídicas de que sus patentes no serán pirateadas, los obtentores están introduciendo con rapidez sus variedades de última generación, lo que se traduce en mejores rendimientos en campo, calidad superior de la fruta y mayores retornos económicos globales.

Próxima frontera: Controlar la propagación en viveros y replicar el modelo en Perú

Satisfecho con los resultados, Duncan Macintyre, presidente de The Breeders’ Alliance, señaló que el próximo gran desafío de la organización será atacar la propagación clandestina desde su génesis: los viveros.

“Estamos explorando mecanismos junto a la CAPQ para obligar a los viveros a demostrar que cuentan con las autorizaciones para multiplicar nuestro material vegetal. Si logramos cortar el suministro de plantas ilegales, reduciremos drásticamente la producción de fruta ilegal”, detalló Macintyre.

Finalmente, el líder de la alianza de obtentores adelantó que el éxito del “modelo egipcio” es tan rotundo que ya están planificando exportar esta misma estrategia a otros orígenes clave del hemisferio sur, mencionando explícitamente a Perú como el próximo país donde buscan implementar un sistema idéntico para robustecer la integridad de la cadena de suministro de fruta fresca.

Fuente: Portal Frutícola y Thebreedersalliance