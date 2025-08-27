Heladas atípicas en agosto comprometen la producción de almendros

El asesor Jorge Ovalle entrega recomendaciones para el manejo de huertos tras el evento climático.

27/08/2025



Por: Sebastián Ramírez

Las heladas de agosto entre la Región de Coquimbo y el Biobío en Chile han dejado daños en la producción de almendros, la cual se enfrentó a un episodio climático medianamente atípico durante un periodo clave.

Según indicó a Mundoagro el director de ASFRUSEC y asesor de frutos secos, Jorge Ovalle, las decisiones que tomen los productores ahora pueden aumentar el daño generado por las heladas. El experto aseguró que, en general, el daño es bastante extenso y que existe poca experiencia en el manejo de estas situaciones. Sin embargo, recalcó que aún es una noticia en desarrollo y que el daño real será cuantificable en marzo.

Una situación atípica

Ovalle explicó que las heladas, que afectaron principalmente a la Región Metropolitana y a la Región de O’Higgins, fueron atípicas, ya que “en las heladas normales las temperaturas bajo cero duran media o una hora, y luego la temperatura sube y se puede asesorar el daño. Sin embargo, en esta ocasión la temperatura se mantuvo en el rango de 0 a 1,5 grados entre seis a diez horas”.

Por ende, fue la prolongada exposición la que generó el daño. Además, como la floración del almendro no es simétrica, sino que se extiende durante un periodo de tiempo, un mismo árbol puede encontrarse simultáneamente en proceso de floración y de cuaja, lo que genera distintos grados de afectación en la misma planta.

Cuantificación de los daños

El asesor detalló que existen plantaciones con daños que van desde el 30% al 60%, especialmente en lo que respecta a la calidad de la flor.

“Las primeras flores de los almendros son las que producen los mejores frutos. Dicho esto, es muy delicado el manejo de fertilizantes que se haga postfloración, ya que con este daño, regular la fertilización foliar y del suelo es muy errático. Esto porque ya existía una fertilización de otoño que estará disponible, y no se puede retirar porque ya está en las raíces. Así, podríamos tener un exceso de fertilización. Es un tema muy delicado cuánto se va a fertilizar el huerto para no inducir un aborto por exceso”, señaló Ovalle.

Recomendaciones del asesor

Ovalle recomendó a los productores ser objetivos, no caer en la negatividad ni en el exceso de optimismo, y a partir de esa realidad recorrer todo su huerto, analizando variedad por variedad. Después, es importante realizar un mapeo de cuánta cuaja hay por variedad y determinar si será necesario aplicar solo abonos foliares o también fertilización en el suelo, para no inducir una sobrebrotación que pueda llevar a una juvenilidad, lo que podría perjudicar la producción hasta por dos años.

“Eso es lo más grave que le puede pasar a un productor: que pierda dos años más de producción al juvenilizar su árbol”, indicó Ovalle.

Afectaciones de las heladas

La mayor afectación a raíz del evento climático se registró en la Región de O’Higgins, en la zona precordillerana. Sin embargo, hacia el centro de los valles y la costa, el daño fue menor, entre un 10% y un 15%.

Ovalle agregó que no es posible proyectar en este momento el efecto que tendrán las heladas en la producción de la próxima temporada.

No obstante, señaló que, si hay menos unidades de frutos por árbol, lo lógico es que los que permanezcan sean de mayor tamaño. Por ende, la merma de frutos podría compensarse con un mejor calibre.

“Si tenemos una caída a nivel nacional de entre un 20% y 25%, pero fruta de mejor calibre, podríamos estar en una situación similar entre los productores menos y más afectados. Algunos podrán cubrir los costos con los retornos, mientras que otros quedarán dentro de la media”, dijo Ovalle.

Bajo esta lógica, el asesor destacó que, a nivel país e industria, el impacto no se notará demasiado; sin embargo, a nivel de productor sí habrá afectaciones relevantes y reducciones en los volúmenes de producción.

“A pesar de que pueden vender su producto a mejor precio, no compensa la caída en kilos”, agregó.

Expectativas de clima

Se espera que durante las próximas semanas las temperaturas sean más cálidas. A pesar de que habrá lluvias, no se proyectan nuevas heladas.

Para los almendros en particular, la lluvia no debería generar mayores problemas, ya que ya pasaron su época de floración y se encuentran en proceso de cuaja. Lo más dañino sería una nueva helada.

Las lluvias, aunque pueden provocar la aparición de hongos, se manejan con aplicaciones mediante drones, los cuales han demostrado ser una herramienta muy efectiva para fumigar frutales en suelos mojados.