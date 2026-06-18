Heladas tardías en EE.UU golpean la cosecha de cerezas ácidas y encienden las alarmas en la industria del congelado

Los eventos meteorológicos extremos destruyeron gran parte de la floración en las principales regiones productoras estadounidenses, forzando a los procesadores agroindustriales a recalcular sus inventarios ante una inminente escasez global.

Junio 18, 2026

La industria de ingredientes, jugos y frutas procesadas se enfrenta a un escenario de alta volatilidad operativa. Una serie de severas e inesperadas heladas tardías registradas en las principales zonas productoras de cerezas ácidas (tart cherries) en los Estados Unidos ha provocado pérdidas masivas en el potencial productivo de la actual campaña. La situación golpea de forma directa a las plantas procesadoras de congelados (IQF), concentrados y pulpas, configurando una de las mayores crisis de suministro y stock para este nicho industrial en la última década.

El fenómeno climático, que afectó los campos en una fase crítica de desarrollo botánico, ha encendido las alertas de los principales compradores globales debido al rol clave que juega el origen norteamericano en el abastecimiento de la industria de la panificación, confitería y lácteos.

El impacto en los huertos: Pérdidas irreversibles de floración

A diferencia de la cereza dulce destinada al consumo en fresco, la producción de cereza ácida industrial se concentra fuertemente en estados del centro-norte y este de EE.UU., como Míchigan, Utah y Washington. Las bajas temperaturas extremas y fuera de temporada congelaron los brotes y destruyeron los tejidos de floración que debían sostener la carga de esta temporada.

Falta de volumen y calibres: Evaluaciones preliminares de campo proyectan caídas drásticas en los rendimientos por hectárea, con zonas que reportan pérdidas casi totales de sus cultivos comerciales.

Evaluaciones preliminares de campo proyectan caídas drásticas en los rendimientos por hectárea, con zonas que reportan pérdidas casi totales de sus cultivos comerciales. Presión logística inmediata: El descenso vertical de la materia prima disponible impedirá que muchas de las plantas de congelado locales operen a su capacidad mínima eficiente, forzando cierres anticipados de líneas y la declaración de situaciones de fuerza mayor en ciertos contratos de suministro.

El coletazo comercial: Alzas de precios y búsqueda de orígenes alternativos

Con inventarios de arrastre que ya venían ajustados desde el ciclo anterior, la drástica caída en la cosecha estadounidense tendrá un impacto inmediato en la estructura de precios del mercado de commodities frutícolas. Analistas del sector anticipan incrementos de doble dígito en el valor de la libra de cereza congelada y del galón de concentrado en el corto plazo.

Esta distorsión obliga a los grandes procesadores de alimentos y distribuidores de ingredientes a mirar con urgencia hacia rutas alternativas de abastecimiento. En este nuevo mapa logístico, los ojos de los compradores internacionales se posan sobre los productores de Europa del Este (como Polonia y Serbia) y ciertos proveedores del Hemisferio Sur que cuenten con stocks remanentes o procesos de deshidratado y congelación adaptados a las exigencias técnicas del mercado norteamericano.

El éxito de la industria global para sortear este bache productivo dependerá de la velocidad con la que se reconfiguren los programas de importación y de la flexibilidad del retail para absorber los incrementos de costo asociados a la escasez de esta cotizada materia prima frutal.

Fuente: Agronews.com