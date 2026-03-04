Hidrocoolers: la carrera de Coldtech contra el calor quedefine la calidad de la cereza chilena

¿Por qué arriesgar la condición de la cereza con esperas innecesarias? Descubra cómo la tecnología de Coldtech combate el deterioro térmico en el huerto, bajando la temperatura a 5°C en tiempo récord inmediatamente después de la cosecha.

Marzo 4, 2026

En una industria que ha transitado desde una expansión acelerada hacia una nueva realidad de mercado maduro y altamente exigente, la diferencia entre una liquidación excepcional y la pérdida de valor comercial se mide en minutos. Con 40 años de trayectoria, Coldtech ha transformado el hidroenfriado en la pieza maestra de la poscosecha chilena, permitiendo que la fruta mantenga su condición de “recién cosechada” hasta su destino final.

Como señala el Comité de Cerezas, la rentabilidad hoy depende de la calidad consistente y la eficiencia operativa. Bajo esta premisa, el enfriamiento rápido ya no se considera una opción, sino la base de la cadena de valor en una industria donde la calidad es el requisito mínimo para poder competir. Al respecto, José Pedro Muñoz, gerente de operaciones de Coldtech, explica: “Nuestro objetivo técnico es permitir que el productor proteja su fruta desde el origen y asegure su posición en un mercado internacional que hoy no permite errores en la condición de llegada”.

La carrera contra el reloj: El KPI de los 45 minutos

La cereza es una fruta de muy alta perecibilidad; desde que se cosecha, su actividad fisiológica avanza hacia el deterioro. El indicador crítico que define el éxito es el tiempo transcurrido desde este proceso al primer frío profundo.

La falta de hidrocooler en el campo sigue siendo una realidad para muchos productores que tardan horas en enfriar su fruta, provocando daños irreversibles en la calidad. Frente a esto, la ingeniería de Coldtech logra bajar la temperatura de la fruta de 25°C a 5°C en solo 5 minutos, inmediatamente después de cosechada. A esta temperatura se frena la deshidratación y la actividad fisiológica del fruto, reduciendo el deterioro hasta en un 75% y evitando la pérdida de peso. Es precisamente esta baja temperatura inmediata la que frena la respiración de la cereza, preservando su turgencia y frescura.

Ingeniería de precisión: Versatilidad para cada escala operativa

Un factor clave que define a los equipos de Coldtech es su carácter transportable, lo que permite instalarlos directamente en la mitad del campo para atacar el calor de forma inmediata. La compañía diseña sistemas que se adaptan al ritmo y la logística real de cada huerto, compartiendo una base de ingeniería común: todos sus modelos cuentan con una ducha de alto caudal que renueva el volumen de agua hasta 15 veces en solo 5 minutos, asegurando una uniformidad térmica absoluta.

Hidrocooler Continuo: Es la solución para operaciones de gran escala (4 a 10 ton/h, o más) que exigen un flujo ininterrumpido. Un aspecto relevante de este sistema es que incorpora un variador de velocidad mecánico, el cual permite regular el tiempo de enfriamiento de forma exacta entre 2 a 10 minutos, eliminando cuellos de botella y procesando volúmenes industriales con máxima fluidez.

Sistema continuo de 2 cuerpos diseñado para procesos de alta demanda (4 a 10 ton/h). Su diseño transportable permite llevar al huerto una ingeniería capaz de garantizar un enfriamiento.

Hidrocooler de nichos: La herramienta estratégica para quienes gestionan diversas variedades, distintos grados de madurez o incluso diferentes tipos de fruta. Su gran ventaja es la flexibilidad: a través de un panel de control automático, el usuario programa ciclos exactos que pueden ir desde un minuto hasta varias horas. El equipo ejecuta el proceso de forma autónoma y se detiene al finalizar, asegurando que el bin salga en su punto exacto para la cámara y evitando riesgos como la sobrehidratación.

Hidrocooler de nichos: Versatilidad estratégica para procesar diversas variedades simultáneamente con ciclos de enfriamiento independientes y automáticos.

Movilidad Estratégica: El frío en el origen

Para los productores que procesan entre 24.000 y 32.000 kg/día, el Hidrocooler Monoblock representa una solución de alta eficiencia en la inversión y simplicidad operativa. Bajo el concepto de “Transportar, Enchufar y Enfriar”, esta unidad autocontenida integra en un solo módulo la generación de agua fría y el túnel de transporte continuo donde ocurre el enfriamiento de la fruta.

Su diseño está pensado exclusivamente para la movilidad estratégica en carretera: tiene las dimensiones exactas para ser trasladado en camiones convencionales o contenedores de 40’ HC. Al instalarse directamente en el huerto, permite que la conservación comience apenas la cereza sale del árbol, eliminando los traslados críticos de fruta caliente y asegurando que llegue al packing ya estabilizada a 5°C.

Logística sin fronteras: Hidrocooler Coldtech de 10 t/h siendo trasladado a terreno. Su diseño modular permite llevar alta capacidad de proceso directamente al huerto, sin importar la distancia.

Soluciones Integrales para la Agroindustria

“Nuestros equipos están diseñados con la fruta en el centro”, concluye Muñoz. Más allá del hidroenfriado, Coldtech ofrece una asesoría experta y un catálogo completo de ingeniería a la medida; entre las soluciones que ofrecen se encuentran cámaras de almacenamiento refrigerado y congelado, túneles de enfriamiento y congelamiento, salas de proceso climatizadas, sistemas de frío con control de temperatura y humedad, chillers industriales e hidrocoolers de alta precisión.

Invertir en su tecnología es asegurar que el esfuerzo de todo un año de cultivo se traduzca en una fruta de exportación de clase mundial.

Contacto:

www.coldtech.cl

coldtech@coldtech.cl

+56 2 2480 7650

Antillanca Sur 566, Pudahuel