Hito en la Patagonia: Chubut desplaza a Río Negro y lidera las exportaciones de cerezas en Argentina

La provincia concentró el 35% de los envíos al exterior durante la campaña 2025/26, en una temporada marcada por un retroceso del 38% en el saldo exportable de ese país debido a factores climáticos y la fuerte presión comercial de la oferta chilena.

Junio 5, 2026

La temporada de exportación de cerezas 2025/26 ha dejado un hito histórico para la fruticultura de Argentina. De manera inédita, la provincia de Chubut se consolidó como la principal exportadora de cerezas del país transandino, desplazando a Río Negro de un liderazgo que había mantenido de forma indiscutida durante años en el comercio exterior de este fruto, según datos del último informe de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI).

De acuerdo con las cifras de cierre de campaña, la Patagonia argentina volvió a concentrar el grueso de los envíos internacionales, aportando el 90% del volumen total del país. Sin embargo, el cambio más significativo se produjo en el tablero interno: Chubut alcanzó una participación del 35% del total exportado, ubicándose en el primer lugar del ranking nacional. El resto de la oferta exportable argentina quedó distribuida de la siguiente manera:

Chubut: 35%

35% Río Negro: 24%

24% Santa Cruz: 17%

17% Neuquén: 14%

14% Mendoza: 10%

Clima adverso y caída en los volúmenes

El ciclo exportador argentino —que se extendió desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 23 de febrero de 2026— estuvo condicionado por importantes alteraciones climáticas que impactaron con fuerza en la Norpatagonia, provocando una floración y maduración muy dispar que desajustó los calendarios habituales de cosecha.

Como consecuencia directa, la producción total de Argentina cayó a unas 8.600 toneladas, provocando que el saldo exportable final se contrajera un drástico 38,47% en comparación con la temporada 2024/25. En términos concretos, los despachos al extranjero alcanzaron las 4.984,94 toneladas, generando retornos por 16,8 millones de dólares, con un valor promedio FOB de 3,37 dólares por kilogramo. A pesar del fuerte descenso productivo, el volumen exportado logró representar el 57,9% de la cosecha total lograda en esta campaña.

EE.UU. lidera los destinos y la “presión chilena” se hace sentir

En el análisis de los mercados de destino, Estados Unidos se consolidó por tercera temporada consecutiva como el principal comprador de la cereza argentina, absorbiendo el 30,75% de los envíos y superando a China, que se quedó con el 21,66%. El podio lo completó España con un 16,7% de participación, seguido más atrás por el Reino Unido (8,2%), Emiratos Árabes Unidos (7,25%), Singapur (2,93%) y Canadá (2,8%).

Si bien los mercados tradicionales como EE.UU., China, España y el Reino Unido registraron caídas en sus volúmenes de compra respecto al año anterior, Argentina anotó alzas notables en mercados alternativos como Canadá (+75%), Singapur (+46,5%) y Emiratos Árabes Unidos (+36,8%), además de mantener presencia en nichos emergentes como Egipto, Estonia e Irlanda.

Finalmente, el informe técnico de CAPCI subrayó que, más allá de los desafíos climáticos internos, las cotizaciones de la cereza argentina estuvieron fuertemente condicionadas por una marcada presión bajista en los precios internacionales. Este fenómeno comercial estuvo estrechamente vinculado a la masiva sobreoferta de cerezas chilenas en los mercados de destino, lo que incrementó la competencia global y obligó a los exportadores transandinos a operar en un escenario de márgenes estrechos.

En este contexto complejo, el avance y liderazgo de Chubut representa un punto de inflexión en la geografía comercial del país vecino, transformándose en el nuevo motor de una de las economías regionales más dinámicas del sur argentino.

Fuente: MásProducción