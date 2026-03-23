Honduras diversifica su agroexportación: China abre sus puertas al melón

Tras años de negociaciones y estrictos protocolos fitosanitarios, el melón hondureño ha logrado finalmente su ingreso oficial al gigante asiático. Este avance representa una oportunidad histórica para la diversificación de las exportaciones agrícolas de Honduras.

Marzo 23, 2026

El envío del primer contenedor de melones hacia China no solo es un logro comercial, sino el resultado de una colaboración público-privada que ha permitido cumplir con las altas exigencias del mercado chino. Con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), los productores hondureños han optimizado sus procesos en campo y planta, garantizando la trazabilidad y la inocuidad necesarias para competir en una de las economías más dinámicas del mundo.

Diversificación y competitividad global

Históricamente, el melón hondureño ha tenido una fuerte presencia en Estados Unidos y Europa; sin embargo, la apertura de China permite reducir la dependencia de los mercados tradicionales. Este nuevo canal comercial no solo beneficia a las grandes empresas exportadoras, sino que dinamiza la economía local en las zonas productoras del sur del país, generando empleo y atrayendo inversiones en tecnología de poscosecha.

Los principales desafíos ahora se centran en la logística y el mantenimiento de la cadena de frío durante los largos trayectos marítimos. La industria confía en que la calidad, el sabor y la dulzura característica del melón hondureño logren fidelizar al consumidor chino, abriendo la puerta a otros productos de la canasta agroexportadora nacional.



fuente: Diario La Tribuna