Honduras diversifica su agroexportación: China abre sus puertas al melón
El envío del primer contenedor de melones hacia China no solo es un logro comercial, sino el resultado de una colaboración público-privada que ha permitido cumplir con las altas exigencias del mercado chino. Con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), los productores hondureños han optimizado sus procesos en campo y planta, garantizando la trazabilidad y la inocuidad necesarias para competir en una de las economías más dinámicas del mundo.
Diversificación y competitividad global
Históricamente, el melón hondureño ha tenido una fuerte presencia en Estados Unidos y Europa; sin embargo, la apertura de China permite reducir la dependencia de los mercados tradicionales. Este nuevo canal comercial no solo beneficia a las grandes empresas exportadoras, sino que dinamiza la economía local en las zonas productoras del sur del país, generando empleo y atrayendo inversiones en tecnología de poscosecha.
Los principales desafíos ahora se centran en la logística y el mantenimiento de la cadena de frío durante los largos trayectos marítimos. La industria confía en que la calidad, el sabor y la dulzura característica del melón hondureño logren fidelizar al consumidor chino, abriendo la puerta a otros productos de la canasta agroexportadora nacional.
fuente: Diario La Tribuna