Inauguran la planta de procesamiento de avellano europeo más austral del mundo en Osorno 

Impulsada por Grupo Hijuelas y Nefuen, la moderna instalación procesará la producción de las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Con tecnología de punta a nivel global, el proyecto integra el descascarado y preparación final.

Julio 24, 2026

La industria de los frutos secos en Chile ha marcado un hito histórico en su desarrollo agroindustrial. Con la presencia de autoridades nacionales y locales, así como de los principales actores del sector, el 29 de mayo se inauguró oficialmente en la Región de Los Lagos la planta de procesamiento de avellano europeo más austral del planeta. Ubicada estratégicamente en el sector de Las Quemas, en la comuna de Osorno, esta nueva infraestructura incorpora tecnología de punta a nivel global para responder a las altas exigencias de los mercados internacionales.

La planta procesará la fruta proveniente de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, concentrando en una sola instalación las etapas críticas de recepción, lavado, secado, calibrado, craqueado, descascarado, selección final y preparación para el despacho exterior. De esta manera, el proyecto se perfila, al sur del país, como un protagonista estratégico en la producción y comercialización a nivel global de esta especie.

Tecnología de vanguardia y agregación de valor

“No solo se trata de la planta más austral, sino que también está considerada como una de las de mayor tecnología de punta a nivel mundial en este momento”, destacó Gaspar Goycoolea, presidente de Grupo Hijuelas. El ejecutivo explicó que esta inversión representa el fruto de más de 12 años de trabajo continuo en la zona orientado a potenciar el desarrollo agrícola regional. Asimismo, proyectó un panorama auspicioso para el sector: “Chile ya es el principal productor de avellano europeo del hemisferio sur y, al ritmo actual de crecimiento, podría convertirse hacia 2035 en el mayor productor mundial de esta especie”.

Por su parte, Jorge Mohr, director de Nefuen y Grupo Hijuelas, graficó el enorme salto en eficiencia: “Hace ocho años nos tomaba dos meses procesar lo que hoy, en una mañana, en un turno de trabajo, logramos hacer con toda esta nueva infraestructura”. Mohr enfatizó que el procesamiento de este fruto no es trivial, ya que cada variedad y calibre exige manejos distintos. “El avellano no se comercializa en cáscara, el mercado internacional exige que la fruta llegue descascarada del grano. Esta planta viene a aportar calidad, dinamismo, velocidad, eficiencia y costo”, añadió.

Integración comercial y resiliencia

La inauguración también marca un paso estratégico para Grupo Hijuelas, al integrarse directamente en el procesamiento y la comercialización de la fruta, un segmento en el que antes no participaba. Juan Ignacio Goycoolea Sone, CEO del grupo, subrayó que este logro es resultado de una historia de resiliencia e innovación colaborativa. “Cuando uno innova, cuando uno es el primero en hacer las cosas, siempre está expuesto a errores o a momentos complicados. Esos desafíos permitieron fortalecer el proyecto. Queremos seguir aportando como compañía para convertir a Chile en el líder mundial de avellanas”, manifestó.

La historia de este cultivo en la zona se remonta a más de dos décadas, cuando la familia Mohr plantó sus primeros huertos en 2002. Tras una gira tecnológica a España en 2004, se establecieron vínculos con especialistas en genética de la Oregon State University (EE.UU.), destacando el trabajo junto al experto Shawn Mehlenbacher para introducir variedades americanas en 2007. Como contraste, Mohr recordó que en 2018 realizaron su primera exportación procesando apenas ocho toneladas en un mes y medio con una máquina pequeña; un volumen que la nueva planta hoy procesa en un solo turno.

Un llamado a la asociatividad sectorial

En el desarrollo de la planta confluye una alianza multicultural que suma los conocimientos de profesionales de Chile, Alemania, Holanda y Estados Unidos. Ante el escenario positivo, Gaspar Goycoolea hizo un llamado directo a la prudencia y la asociatividad en el rubro: “Son estos los momentos en que debemos ser muy humildes y unirnos entre viveros, productores, procesadores y exportadores para trabajar en conjunto. Debemos aprender de nuestros errores y no repetir lo de las cerezas, en que finalmente terminamos destruyendo una especie por los individualismos y malas prácticas. Llegó la hora de hacer del avellano europeo la especie que permita el desarrollo de todos los actores”.

Respaldos institucionales

El impacto regional de la planta fue ampliamente valorado por las autoridades. El alcalde de Osorno, Jaime Bertin, catalogó la iniciativa como un “emprendimiento muy notable” capaz de levantar la economía de un sector mediante la innovación. En tanto, el seremi de Agricultura de Los Lagos, Francisco Cárcamo, aplaudió la alternativa real de negocio que ofrece el cultivo: “Somos los mejores productores, y de calidad, de la leche y la carne, como en la salmonicultura, así que por qué no soñar con generar la mejor avellana del mundo en el sur de Chile”.

GRUPO HIJUELAS

Desde el ámbito regulatorio, el subdirector de Operaciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Oscar Camacho, transmitió el mensaje del director nacional de la institución, Domingo Rojas, destacando que estas inversiones son “una señal concreta del dinamismo y la capacidad de crecimiento del sector agroalimentario chileno”, relevando el valor de contar con procesos de alto estándar alineados con las exigencias de trazabilidad y apertura de los mercados internacionales.

La ceremonia oficial contó además con la bendición de las instalaciones por parte del Obispo de Osorno, Monseñor Carlos Godoy, y la asistencia de directores del SAG, representantes de Carabineros de Chile, directivos de AgriChile, productores agrícolas de diversas regiones y colaboradores de la firma provenientes tanto del sur como de la zona central del país.