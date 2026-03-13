Industria chilena de la nuez proyecta producción cercana a 165 mil toneladas para la temporada 2026

El sector proyecta una producción similar a la de temporadas recientes y enfrenta la cosecha con atención puesta en la calidad de la fruta y en el comportamiento de los mercados internacionales.

Marzo 13, 2026

La industria chilena de la nuez se prepara para iniciar una nueva temporada con proyecciones productivas cercanas a las 165 mil toneladas, una cifra que se mantiene en línea con los volúmenes registrados en los últimos años.

Las perspectivas del sector fueron analizadas durante el primer Día de Campo de 2026 organizado por la ChileNut, realizado en la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, instancia que reunió a productores, exportadores y especialistas para revisar el escenario productivo y comercial previo al inicio de la cosecha.

Durante la jornada se abordaron tanto las expectativas de producción como el comportamiento de los mercados internacionales, en un contexto marcado por una creciente competencia global y mayores exigencias en materia de calidad.

Preparación para una etapa clave de la temporada

La gerenta general de ChileNut, Macarena Pons, explicó que el encuentro permitió entregar información técnica relevante para enfrentar adecuadamente el periodo de cosecha.

“Este Día de Campo está enfocado en la cosecha y en cómo prepararnos para esta etapa clave del año. Hemos revisado el volumen esperado, la calidad de la fruta y también la preparación de maquinaria y procesos para asegurar una buena cosecha”, señaló.

La ejecutiva destacó además las condiciones productivas del país para este cultivo, subrayando que Chile posee ventajas naturales que favorecen la calidad del producto. Según indicó, factores como el clima, los suelos y la ubicación geográfica permiten producir nueces con atributos muy valorados en los mercados internacionales, como buen color, sabor y textura.

Diferencias productivas entre zonas

En el análisis técnico presentado durante la actividad también se revisó la situación productiva de las distintas zonas del país.

De acuerdo con los especialistas, en algunas áreas del centro y norte se observan volúmenes algo menores respecto de la temporada anterior, mientras que desde la Región del Maule hacia el sur se proyecta una recuperación productiva tras un año previo más complejo.

Presión en precios y oportunidades en el mercado

El escenario comercial internacional también fue parte central del debate.

El gerente comercial de Pacific Nut, Domingo Calvo, explicó que actualmente los precios de la nuez partida enfrentan presión debido a la oferta disponible en California.

Sin embargo, el panorama para la nuez con cáscara aparece más favorable, impulsado principalmente por la demanda de mercados como India, que continúa posicionándose como uno de los destinos más relevantes para la producción chilena.

La calidad como factor decisivo

A nivel productivo, los actores del sector coincidieron en que la calidad de la fruta será un elemento determinante para enfrentar un escenario internacional exigente.

El gerente general de Agrícola y Forestal Vista Volcán, Raimundo Arnaiz, destacó que las condiciones de la temporada han sido favorables y permiten anticipar fruta de buen estándar, aunque advirtió que el manejo de la cosecha será clave para resguardar ese potencial.

En la misma línea, el director ejecutivo de Frunut, Rafael Bianchini, sostuvo que la industria debe enfocarse en asegurar un producto capaz de responder a las exigencias de distintos mercados, especialmente en aspectos como limpieza de cáscara y condición final de exportación.

Los especialistas también enfatizaron la importancia de no adelantar la cosecha, ya que una recolección prematura puede afectar el despelonado, aumentar los tiempos de secado y comprometer la calidad final de la fruta.