Industria de la nuez: El siguiente paso es entregar distintas vías de comercialización

En entrevista con Mundoagro, Macarena Pons, nueva gerente general de Chilenut, indica que la nuez chilena ya está posicionada por su calidad, por lo que ahora se debe seguir explorando nuevos mercados y satisfacer las necesidades de cada nicho.

Con un gran potencial es como se observa hoy en día el sector de las nueces en Chile. Con una temporada que se recuperó en términos de producción, con una alta diversificación de mercados y con una calidad reconocida en el extranjero, el siguiente paso consiste en diversificar el producto y entregarle distintas vías de comercialización.

Así lo observa Macarena Pons, nueva gerente general de Chilenut, quien señala que durante 2023 hubo un problema climático específico, que fue una mala acumulación de frío, cuya consecuencia fue una baja en la producción de la temporada pasada (2024).

“Creo que esta temporada, a pesar de todos los altibajos que tuvo, al menos en producción, fue buena. Volvimos a lo que era anteriormente, con un alza de aproximadamente un 25% en relación con la temporada anterior”, destaca.

En términos comerciales y de exportaciones, señala que hoy en día Chile exporta a 70 países, lo que demuestra que se está muy bien diversificado. Sin embargo, trabajan en incrementar la presencia y envíos en distintos destinos. Uno de los focos está puesto en India, donde “la demanda es infinita”, por lo que el objetivo es masificarse en este destino, enfocándose en el primer eslabón de la cadena, es decir, el importador. Distinto es el caso de España, mercado donde buscan llegar al consumidor. “El objetivo es mostrarle al consumidor español los beneficios y características de las nueces chilenas. Al llegar a él, con una campaña de marketing, la demanda va a aumentar y eso nos va a ayudar en nuestras exportaciones”, explica.

¿Hay otros mercados en el radar?

Con Alemania trabajamos una campaña y efectivamente se notó el aumento en las exportaciones hacia este destino. Y agregaría que Rusia puede ser un buen foco, ya que tiene una muy alta demanda y ellos no producen.

¿Cómo observan la competencia?

Esta temporada apareció China, pero más que una amenaza prefiero decir que es una oportunidad. Los niveles productivos de China son atómicos, pero si revisamos los números de oferta y demanda, todavía hay mercado. Este destino, así doblegara su producción, es tanto el nivel de población, que así y todo tenemos mercado.

¿Qué tendencias se observan a nivel global?

Se observa una tendencia mundial en cuanto a la alimentación saludable, donde en países como Alemania, con alrededor del 15% de la población vegana, este tipo de productos, que son una fuente rica de ácidos y proteínas, son muy bien vistos.

Y no es sólo comer. Si nos vamos a la parte medicinal, es un fruto tan noble que seguramente tenga otro tipo de uso, como capilar o cosmético. Ahí tenemos un gran desafío nosotros, que es el I+D, un área que hoy en día no está desarrollada.

Dentro de los desafíos que me ha autoplanteado, está el poder generar y fortalecer la relación con las instituciones, con las universidades, con la academia, y poder generar más investigación, más desarrollo. Mientras mejor y mayor relación tengamos con nuestros socios, que son productores y exportadores, más información vamos a tener, y más cosas vamos a poder hacer. Yo creo que esto está en pañales, es un punto de partida y si sumamos el conocer lo que el mundo necesita, cuáles son las demandas y lo que requieren de nuestro país; así es como se puede empezar a diversificar el mercado, a ofrecer lo que necesitan y darle cabida a todos los productos y distintos tipos de producción que se pueden tener.

¿Qué desafíos ven de cara al futuro?

Creo que conectar los distintos entes para permitir un desarrollo continuo y cuando hablo de los distintos entes me refiero al público, al privado, a la salud, a lo social, lo técnico y lo comercial. Cuando todos nos sentamos en una mesa y conversamos, creo que se pueden sacar muchas cosas positivas. Y tal vez eso es lo que falta. Generalmente, las organizaciones centran sus esfuerzos en ciertos focos, y el ejercicio de compartir ideas y experiencias permite ampliar la visión de los escenarios, logrando resultados potentes y estables en el tiempo.