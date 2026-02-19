Inicio firme para el arándano chileno: exportaciones 2025/26 parten por sobre la temporada anterior

Las exportaciones superan las 91 mil toneladas en las primeras seis semanas, con Legacy, Duke y Suzie Blue entre las variedades protagonistas del arranque.

Febrero 19, 2026

La temporada 2025/26 de arándanos frescos chilenos comenzó con cifras superiores a las del ciclo anterior. A la semana 6, el volumen acumulado de exportaciones ya supera las 91 mil toneladas, mostrando un avance más dinámico que el registrado en el mismo periodo de la campaña 2024/25, cuando los envíos bordeaban las 85.900 toneladas.

El comportamiento semanal evidencia una curva de exportación que se sitúa por encima de la temporada pasada, lo que refleja un flujo constante de fruta hacia los distintos mercados internacionales durante las primeras semanas del ciclo.

Estas cifras forman parte del “Blueberry Export Report – Week 6”, elaborado por Expordata, documento que realiza seguimiento detallado a los envíos chilenos de arándanos frescos, su evolución semanal, destinos y participación varietal.

Europa lidera los envíos, con presencia relevante de Norteamérica y Asia

En cuanto a la distribución por mercados, Europa concentra la mayor proporción de los envíos acumulados en lo que va de temporada, con un 51% del volumen total, con un aumento de 21% en comparación con la temporada anterior. Sin embargo, Norteamérica (37,4%) y Asia (9,5%) mantienen una participación significativa en el mix exportador.

En cuanto a países, el reporte muestra que Países Bajos se llevan la mayoría de la fruta, con el 43% y un incremento interanual de 25%. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos con el 36% del volumen, un 10% menos que en 2024/25.

La presencia en múltiples destinos confirma la estrategia de diversificación que ha adoptado el sector en los últimos años, buscando equilibrar riesgos comerciales y ampliar oportunidades en mercados con distintas dinámicas de consumo.

Comparación interanual marca ventaja para 2025/26

El análisis comparativo entre temporadas muestra que el acumulado actual se ubica por encima del registrado a la misma fecha en 2024/25, con un aumento en las exportaciones de casi todas las variedades. Entre ellas, destacan las variedades Legacy y Brighwell, con incrementos interanuales de 13 y 26%, respectivamente. Esta diferencia confirma un mejor arranque de la campaña, con un mayor volumen exportado durante las primeras seis semanas.

El reporte también detalla la participación por variedad, donde destacan Legacy, Duke, Suzie Blue y Blue Ribbon entre los principales materiales exportados en este inicio de temporada.

La composición varietal refleja el proceso de modernización que ha experimentado la industria, con una mayor presencia de variedades que ofrecen mejores condiciones de llegada y rendimiento productivo, aspectos determinantes para competir en mercados exigentes y de larga distancia.

De mantenerse esta tendencia, el cierre de temporada podría consolidar un desempeño superior al del ciclo anterior, fortaleciendo la posición del arándano chileno en el comercio internacional.

Precios

Finalmente, el reporte muestra una dinámica positiva en cuanto a los precios de la fruta en Estados Unidos y Europa, con precios por kilo más altos que en la temporada anterior.