Modernización del agro: Minagri firma convenio para incorporar Inteligencia Artificial en los procesos de fiscalización del SAG

La alianza estratégica entre el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y las principales casas de estudios de la Región del Biobío busca automatizar el análisis de datos, agilizar las inspecciones en fronteras y fortalecer la detección temprana de plagas y enfermedades.

Junio 10, 2026

El Ministerio de Agricultura de Chile ha dado un paso de vanguardia tecnológica para optimizar la gestión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). A través de la firma de un convenio marco de colaboración con destacadas universidades de la Región del Biobío, las autoridades del agro oficializaron la integración formal de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en los sistemas internos de control, diagnóstico e inspección fitosanitaria y ganadera.

La iniciativa, sellada en la zona centro-sur del país, responde a la necesidad de dotar al SAG de capacidades analíticas avanzadas para hacer frente a las crecientes exigencias del comercio internacional, la crisis climática y la velocidad de los flujos logísticos en los puntos de control fronterizo, terminales portuarios y aeropuertos.

Automatización, algoritmos y blindaje sanitario

El trabajo conjunto con las facultades de ingeniería, ciencias agrarias y centros de desarrollo tecnológico de la región se enfocará en diseñar soluciones a la medida de los requerimientos de fiscalización en el campo chileno. Las principales líneas de desarrollo técnico identificadas dentro del convenio contemplan:

Inspección predictiva en fronteras: Desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) para analizar grandes volúmenes de datos históricos de importación, permitiendo perfilar y predecir embarques de mayor riesgo fitosanitario para dirigir las inspecciones físicas con mayor exactitud.

Desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) para analizar grandes volúmenes de datos históricos de importación, permitiendo perfilar y predecir embarques de mayor riesgo fitosanitario para dirigir las inspecciones físicas con mayor exactitud. Reconocimiento de imágenes para detección de plagas: Implementación de sistemas de visión artificial que asistan a los laboratorios y técnicos del SAG en la identificación rápida de insectos, malezas o síntomas de enfermedades en la fruta de exportación y cultivos locales, reduciendo drásticamente los tiempos de diagnóstico.

Implementación de sistemas de visión artificial que asistan a los laboratorios y técnicos del SAG en la identificación rápida de insectos, malezas o síntomas de enfermedades en la fruta de exportación y cultivos locales, reduciendo drásticamente los tiempos de diagnóstico. Optimización de trazabilidad y trámites: Digitalización inteligente de procesos de certificación y auditorías de huertos, reduciendo la burocracia administrativa para los productores agrícolas y agilizando las autorizaciones de exportación sin comprometer el rigor fiscalizador.

Sinergia entre la academia, el Estado y el sector privado

Las autoridades ministeriales destacaron que este acuerdo transforma a la Región del Biobío en un polo de innovación pública para la agricultura nacional. Al vincular el conocimiento científico desarrollado por las universidades locales con los desafíos prácticos del SAG, se acorta la brecha de adopción tecnológica en el sector productivo y se optimizan los recursos fiscales destinados a la protección del patrimonio sanitario de Chile.

Por su parte, los representantes académicos señalaron que el diseño de estos sistemas basados en IA representa una oportunidad única para validar soluciones tecnológicas en entornos reales de alta complejidad. La modernización del SAG mediante herramientas digitales avanzadas no solo fortalece la bioseguridad de las fronteras chilenas, sino que blinda la reputación de seriedad y calidad de los alimentos nacionales en los mercados más exigentes del mundo.