Intensificación de lluvias y nieve en el centro-sur: Los Ríos y Los Lagos concentrarán los mayores montos de precipitación este fin de semana

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (Aviso A347/2026), las condiciones climáticas se complicarán entre hoy viernes 24 y el sábado 25 de julio desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos. Se esperan precipitaciones concentradas en el sur, rachas de viento de hasta 60 km/h y acumulaciones de nieve clave para las cuencas cordilleranas.

Julio 24, 2026

Las condiciones meteorológicas registrarán un importante nivel de complejidad durante este viernes 24 y sábado 25 de julio en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con los pronósticos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el paso de un sistema frontal traerá consigo lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y abundantes nevadas a lo largo de la Cordillera de Los Andes, abarcando desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos.

Los mayores montos de agua caída y nevadas se concentrarán fuertemente en el tramo sur del país, activando avisos meteorológicos por viento moderado a fuerte en zonas costeras, valles y precordillera.

Viernes 24: Precipitaciones acumuladas y hasta 45 cm de nieve en el sur

Durante la jornada de hoy viernes, las lluvias se mantendrán activas en la zona sur. En la precordillera de Ñuble y en la Región del Biobío se prevén montos menores, entre 1 y 5 milímetros (mm) durante la mañana. Sin embargo, hacia el sur las precipitaciones ganarán fuerza:

La Araucanía y valle longitudinal de Los Lagos: Entre 15 y 30 mm.

Entre 15 y 30 mm. Valle y precordillera de Los Ríos: Entre 20 y 45 mm.

Entre 20 y 45 mm. Litoral y Cordillera de la Costa de Los Ríos, más gran parte de Los Lagos: Entre 30 y 50 mm.

En la Cordillera de Los Andes, las lluvias líquidas alcanzarán entre 5 y 15 mm en Los Ríos y Los Lagos, y entre 15 y 30 mm en La Araucanía.

En cuanto a las nevadas cordilleranas, el reporte de la DMC destaca montos de entre 1 y 5 centímetros (cm) entre Coquimbo y Biobío (con excepción de Valparaíso, donde llegarían a entre 5 y 10 cm). En el sur, la cobertura nival será considerablemente más abundante:

Los Lagos: Entre 10 y 20 cm de nieve.

Entre 10 y 20 cm de nieve. La Araucanía: Entre 15 y 30 cm.

Entre 15 y 30 cm. Los Ríos: Sectores cordilleranos acumularán hasta 45 cm de nieve.

A estas condiciones se sumarán vientos de entre 40 y 60 km/h en sectores del litoral de la Región de Los Lagos.

Sábado 25: Reactivación del frente y ráfagas de viento de 60 km/h

El sistema frontal mantendrá su actividad durante el sábado, intensificándose hacia la tarde y noche. Se proyectan precipitaciones de entre 5 y 15 mm desde la Región del Maule hasta Los Lagos. Los acumulados más significativos se registrarán en:

Ñuble y Biobío: Entre 10 y 20 mm.

Entre 10 y 20 mm. Litoral y valle de La Araucanía: Entre 15 y 35 mm.

Entre 15 y 35 mm. Precordillera de La Araucanía: Entre 30 y 50 mm.

Entre 30 y 50 mm. Precordillera de Los Ríos: Entre 20 y 45 mm.

En la franja cordillerana, las lluvias líquidas sumarán entre 5 y 10 mm desde Valparaíso hasta O’Higgins, y en el tramo de La Araucanía a Los Lagos. Maule y Ñuble registrarán entre 10 y 20 mm, mientras que Biobío podría alcanzar entre 20 y 30 mm. Asimismo, se prevén nuevas nevadas de entre 5 y 20 cm entre Coquimbo y Los Lagos.

Viento y aviso meteorológico (A347/2026): El viento jugará un rol protagónico el sábado. Sectores precordilleranos entre O’Higgins y Ñuble, además de Biobío y La Araucanía, registrarán velocidades de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en La Araucanía. En las regiones de Los Ríos y Los Lagos, el viento oscilará de manera sostenida entre 40 y 60 km/h, condición enmarcada en el Aviso Meteorológico A347/2026 de la DMC.

Recomendaciones para el sector agrícola

Ante la concentración de lluvias y el impacto del viento en un periodo corto, los especialistas sugieren a los productores:

Ganadería: Resguardar el ganado en zonas altas o techadas, evitando el tránsito por quebradas o terrenos propensos a anegamiento.

Drenajes y cauces: Limpiar e inspeccionar colectores y acequias para prevenir saturación de suelos en huertos y cultivos de estación.

Aplicaciones agrícolas: Postergar pulverizaciones fitosanitarias y fertilizaciones foliares para evitar el lavado por lluvia.

Manejo de infraestructura: Asegurar cubiertas de invernaderos, mallas y estructuras operativas ante ráfagas que superen los 50 km/h.

Siga la evolución del evento meteorológico

La Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantendrán el monitoreo continuo de este sistema frontal. Se recomienda a los agricultores y comunidades rurales mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportes de la DMC para reaccionar oportunamente ante posibles variaciones en los montos de precipitación.