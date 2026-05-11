Intercambio técnico entre Chile y Perú busca fortalecer vigilancia de la mosca de la fruta

Delegaciones de productores y autoridades sanitarias de ambos países participaron en una jornada técnica en el valle de Azapa para intercambiar experiencias sobre control y detección temprana de la plaga.

Mayo 11, 2026

La cooperación fitosanitaria entre Chile y Perú volvió a tomar fuerza en la macrozona norte, luego de que una delegación integrada por productores agrícolas y representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) visitara el valle de Azapa, en la Región de Arica y Parinacota, para conocer en terreno las estrategias chilenas de control de la mosca de la fruta.

La actividad reunió a 25 productores provenientes de Tacna y funcionarios del organismo sanitario peruano, en el marco de un programa impulsado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional (APCI), con apoyo del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Intercambio técnico en terreno

Durante la jornada, los participantes recorrieron predios agrícolas del valle de Azapa para observar las metodologías implementadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), especialmente en materia de detección temprana, sistemas de trampeo y muestreo, considerados pilares clave en la prevención y manejo de la plaga.

El director regional del SAG en Arica y Parinacota, Álvaro Alegría Matus, destacó la importancia del encuentro y el trabajo colaborativo entre ambos territorios fronterizos.

Según explicó la autoridad, la instancia permitió compartir experiencias prácticas sobre el manejo y monitoreo de la mosca de la fruta con agricultores provenientes de distintas zonas productivas de Tacna, fortaleciendo el intercambio técnico y la coordinación sanitaria.

Una amenaza estratégica para la agricultura

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) es una de las principales amenazas fitosanitarias para la fruticultura y horticultura de la macrozona norte, debido a su impacto en la producción y en el acceso a mercados internacionales.

En ese contexto, desde SENASA valoraron la posibilidad de conocer en detalle el sistema chileno de control integrado aplicado en Arica. El director ejecutivo de SENASA Tacna, Sócrates Fernández, señaló que la experiencia representa una oportunidad relevante para recoger herramientas técnicas y adaptarlas a la realidad productiva peruana.

Cooperación binacional

La actividad se suma a una serie de acciones de cooperación desarrolladas entre ambos países durante los últimos meses para enfrentar desafíos sanitarios comunes en la frontera norte.

A fines de 2025, productores de Arica y Parinacota ya habían realizado visitas técnicas a Tacna para conocer estrategias aplicadas por Perú en el control de esta plaga, reactivando un trabajo conjunto que no se realizaba desde hace más de dos décadas.

Desde el sector agrícola, la valoración del intercambio fue transversal. Representantes de organizaciones productivas peruanas destacaron que este tipo de instancias permite fortalecer la articulación regional y avanzar hacia estrategias más sostenibles y coordinadas para proteger la sanidad vegetal en ambos países.