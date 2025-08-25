Invitación Especial | Primer Seminario Internacional y Feria Agro Tecnológica
Escanea el código QR más abajo en la nota para inscribirte.
Bajo la temática “Transformando el Agro con IA: Casos de éxito en Chile, Latinoamérica y Europa”, este seminario tiene como objetivo reunir experiencias nacionales e internacionales sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el sector agrícola, destacando casos de éxito, innovaciones tecnológicas y tendencias para potenciar la productividad y sostenibilidad del agro del futuro.
La Directora Ejecutiva de FIA, Francine Brossard, enfatiza la importancia del evento:
“La Inteligencia Artificial ya está revolucionando la forma en que producimos, y el sector silvoagropecuario chileno tiene una oportunidad histórica de liderar ese cambio. Con este primer seminario internacional, FIA invita a formar parte de este nuevo paradigma, conectando conocimiento, tecnología y futuro para transformar el agro desde Chile hacia el mundo.”
El seminario será un lugar de encuentro y networking para que productores, emprendedores, proveedores de soluciones tecnológicas, investigadores y tomadores de decisiones conozcan experiencias exitosas de Chile, Latinoamérica y Europa, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimiento en torno a la innovación tecnológica aplicada al agro.
Inscripciones y contacto
Quienes deseen participar pueden acceder a toda la información y al formulario de inscripción en la página web de FIA: www.fia.cl.
Las novedades del evento también podrán seguirse en Instagram: @fia_chile.
No te quedes fuera de esta revolución tecnológica que ya está transformando el campo. ¡Te esperamos!