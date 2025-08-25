Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

Invitación Especial | Primer Seminario Internacional y Feria Agro Tecnológica

Escanea el código QR más abajo en la nota para inscribirte.

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) invita a productores, profesionales, empresarios, estudiantes, académicos, expertos del sector, asociaciones gremiales y proveedores de soluciones tecnológicas, del sector agroalimentario, así como público interesado al Primer Seminario Internacional y Feria Agro Tecnológica, que se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre, a partir de las 8:00 hrs, en el Auditorio Principal de INACAP sede Santiago Sur, ubicada en Av. Vicuña Mackenna 3864, Metro Camino Agrícola L5, comuna de Macul, Santiago

Bajo la temática “Transformando el Agro con IA: Casos de éxito en Chile, Latinoamérica y Europa”, este seminario tiene como objetivo reunir experiencias nacionales e internacionales sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el sector agrícola, destacando casos de éxito, innovaciones tecnológicas y tendencias para potenciar la productividad y sostenibilidad del agro del futuro.

La Directora Ejecutiva de FIA, Francine Brossard, enfatiza la importancia del evento:

“La Inteligencia Artificial ya está revolucionando la forma en que producimos, y el sector silvoagropecuario chileno tiene una oportunidad histórica de liderar ese cambio. Con este primer seminario internacional, FIA invita a formar parte de este nuevo paradigma, conectando conocimiento, tecnología y futuro para transformar el agro desde Chile hacia el mundo.”

El seminario será un lugar de encuentro y networking para que productores, emprendedores, proveedores de soluciones tecnológicas, investigadores y tomadores de decisiones conozcan experiencias exitosas de Chile, Latinoamérica y Europa, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimiento en torno a la innovación tecnológica aplicada al agro.

Inscripciones y contacto

Quienes deseen participar pueden acceder a toda la información y al formulario de inscripción en la página web de FIA: www.fia.cl.
Las novedades del evento también podrán seguirse en Instagram: @fia_chile.

No te quedes fuera de esta revolución tecnológica que ya está transformando el campo. ¡Te esperamos!

